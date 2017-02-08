Открытие Брокер: Снижение цен на нефть и покупка валюты Минфином ослабят позиции рубля

По итогам торгов 7 февраля индекс ММВБ вырос на 0,37% до 2218,77 пт., а РТС прибавил 0,06% до 1179,21 пт. В течение дня российский рынок уходил в минус, но смог завершить день достаточно позитивно. Одним из поводов для оптимизма стало предложение МЭР компенсировать часть затрат телекоммуникационных компаний на реализацию «Закона Яровой»: «МТС» (+1,47%), «Мегафон» (+1,44%). Сбербанк (+0,35%) увеличил прибыль по РСБУ в январе в два раза до 57,9 млрд рублей. Акции АФК «Система» (+3,24%) подрастали в ожидании первичного публичного размещения акций «Детского мира». Лидерами дня стали также акции: «ФСК ЕЭС» (+2,33%), ГМК «Норильский никель» (+2,16%), «Башнефть» (+1,92%), «Дикси» (+1,81%), Yandex (+1,8%). На противоположном полюсе рынка расположились «Аэрофлот» (-3,07%), «ММК» (-2,27%), «Северсталь» (-1,6%), «ТМК» (-1,32%) и «Мечела» (-1,21%).

На валютных торгах нет особых волнений по поводу начала валютных покупок в пользу Минфина. В течение дня волатильность была невысокой, а курс рубля снижался до 59,49 за доллар. Тем не менее, ослабление российской валюты также объяснялось общемировым укреплением доллара, а также слабостью котировок нефти. Соответственно, выход финансового ведомства на рынок оказался незаметным. Кроме того, стоит отметить весьма заметное падение ставок МБК. Депозитный аукцион казначейства РФ на 100 млрд рублей не заинтересовал российские банки. Соответственно, низкий спрос на рубли оказался более существенной причиной для ослабления российской валюты, чем фактор Минфина.

Торги в США завершились незначительным ростом индексов. Выступление Марио Драги в понедельник убедило рынок в том, что ЕЦБ не намерен сворачивать стимулирующие программы – это привело к укреплению доллара и росту интереса к номинированным в американской валюте инструментам.

Основные продажи, на фоне дальнейшего падения котировок нефти, наблюдались в нефтегазовом секторе: Transocean (-0,52%), ConocoPhillips (-1,34%), Chevron Corp. (-1,41%), Exxon Mobil (-0,65%). В плюсе торговались бумаги потребительского сектора, коммунальных компаний и IT. Торговый баланс США показал дефицит в $44,3 млрд при ожидавшихся $45 млрд. Картина по корпоративным отчётам остаётся привычной: три четверти компаний отчитываются лучше ожиданий по прибыли, а половина выглядит лучше ожиданий по выручке. После выхода половины отчётов можно говорить о том, что прибыль американских компаний выросла в IV квартале на 8,2%, что является лучшим результатом с III квартала 2014 года. По итогам дня индекс DJIA прибавил 0,19% до 20090,29 пт., S&P 500 вырос на 0,02% до 2293,08 пт.

На азиатских площадках преобладали распродажи в начале торгов. Иена укреплялась до 112,3 за доллар, чем оказывала давление на японские акции, но все же затем индексы пошли вверх на фоне технической перепроданности. На китайском рынке заметный рост демонстрировали компании строительного сектора на фоне выхода рекомендаций Goldman Sachs и Citigroup, считающих, что финансовое положение компаний выглядит лучше стоимости их акций. К 8:50 (мск) индекс Shanghai Composite стоил 3159,25 пт. (+0,20%), а Nikkei 225 торговался на отметке 18979,66 пт. (+0,36%).

Нефть вновь рискует оказаться под сильным давлением. API сообщает о том, что на неделе, завершившейся 3 февраля, коммерческие запасы нефти в США выросли на 14,2 млн бар., что в несколько раз больше ожидаемых рынком цифр. Опрос S&P Global Platts показывал ожидания на уровне 2,5 млн бар. прироста. Запасы бензина увеличились на 2,9 млн бар., а дистиллятов – на 1,4 млн бар. Официальный отчёт Минэнерго также может показать существенный прирост добычи, так как за последние 13 недель число активных буровых в США лишь однажды незначительно сократилось. Более того, за последние три недели прирост составил 61 единицу. Между тем, прогноз Минэнерго США говорит о том, что добыча в стране увеличится на 100 тыс. бар. до 8,98 млн бар. в 2017 году, что ниже предыдущей оценки.

И немного о золоте. Во времена роста неопределённости и финансово-политических трений золото вернуло себе интерес инвесторов. Резервы SPDR Gold Trust выросли во вторник на 8,3 тонны до 826,95 тонны. К 9:10 (мск) нефть марки Brent стоила $54,59 (-0,84%), WTI – $51,56 (-1,17%), золото – $1234,9 (-0,10%), медь – $5878,65 (+1,31%), никель – $10400 (+0,43%), палладий – $761,8 (-0,35%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал – до 100,41. К 9:10 (мск) пара EUR/USD торговалась на отметке $1,068 (-0,05%), GBP/USD – $1,25 (-0,06%), USD/JPY – 112,3 (-0,08%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 18:30 (мск) выйдет отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в среду состоится размещение 10-летних казначейских обязательств США, а поздно вечером Резервный Банк Новой Зеландии примет решение по ставке.

Российский рынок откроет торги снижением на фоне падающих котировок нефти. Рубль также получает повод для ослабления от нефти, что вкупе с покупками валюты Минфином может привести пару доллар/рубль к отметке 60.

Другая аналитика