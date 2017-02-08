Альпари: Минфин давит на рубль на фоне дешевеющей нефти

Во вторник 6 февраля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 41,75 коп. (+0,71%), до 59,32 руб., курс евро – на 8,00 коп. (+0,13%), до 63,43 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (+22,58%), евро/рубль – 211,1 млн евро (+22,35%).

Центральный банк России с 8 февраля повысил официальный курс доллара США к рублю на 48,12 коп., до 59,1933 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,2362 руб., что выше предыдущего дня на 7,96 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по доллару и евро. Ослабление российской валюты было обусловлено общим укреплением американского доллара на рынке форекс и снижением цен на нефть. При снижении цен на нефть марки Brent до $55,32, курс доллара подрос до 59,50 руб., курс евро – до 63,47 руб. При достижении рублёвыми парами своих сессионных максимумов, рубль проигнорировал снижение цен на нефть до $54,70.

Операции Банка России по покупке валюты для Минфина РФ на фоне дешевеющей нефти оказали на участников рынка психологический эффект. Валютных интервенций в объеме 106 млн долларов со стороны регулятора недостаточно для разворота бычьего тренда по рублю.

ЦБ РФ с 7 февраля по 6 марта будет ежедневно на валютном рынке покупать доллары для Минфина на сумму 6,281 млрд рублей. Минфин на эти операции выделил 113,059 млрд рублей.

Хорошую поддержку отечественной валюте оказывает спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) со стороны зарубежных инвесторов. Он вполне может удержать рубль от ослабления во время снижения цен на нефть. В среду Минфин РФ на аукционах разместит два выпуска ОФЗ общим объёмом 40 млрд рублей.

Сегодня, 8 февраля, на рынке за баррель Brent дают $54,53 (-0.15%). Нефть торгуется около ключевой поддержки $54,22. На её прохождение способен повлиять отчет Минэнерго США по запасам нефти.

Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти за прошлую неделю повысились на 14,2 млн баррелей (прогноз был 2,5 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 2,9 млн баррелей (прогноз был +1,1 млн), запасы дистиллятов – на 1,4 млн баррелей (прогноз был +0,3 млн).

Если поддержка $54,22 не устоит, то нефть сорта Brent подешевеет до $53,00 за баррель. В этом случае курс доллар/рубль поднимется до 59,60-59,70 руб. Выше вряд ли цена пойдёт, поскольку в среду во второй половине дня ожидается коррекция по доллару США после вчерашнего ралли. Закрытие по паре доллар/рубль ожидается в районе 59,30 руб., евро/рубль – около уровня 63,35 руб.

Чаша весов начинает склоняться в сторону покупателей валют, поэтому очень важны результаты закрытия сегодняшних валютных торгов. Закрытие дня ниже 59,00 руб. за доллар вновь усилит давление на доллар и евро. Курс доллара выше 60,15 руб. к концу недели заставит краткосрочных спекулянтов закрывать короткие позиции.

Владислав Антонов, аналитик

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