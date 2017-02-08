ИК Финам: Прогноз на утро: боковик по ММВБ и ослабление рубля в пределах 0,5%

В среду утром, перед началом торгов на российской площадке, влияние внешнего фона выглядит нейтральным. Азия торгуется разнонаправленно: японский Nikkei 225 прибавляет 0,4%, а китайский CSI300 теряет менее 0,1%. В США фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,07%. Дефицит торгового баланса товаров и услуг в США в декабре составил $44,3 млрд., что, несмотря на крепкий доллар, заметно ниже ожиданий.

Нефть основных сортов дешевеет в пределах 1,2%. Баррель сорта Brent стоит $54,59, а Light по $51,56 за баррель. Ключевым фактором снижения котировок стал релиз оценок API по запасам в США. Ожидается рост запасов сырой нефти на 14,3 млн барр, бензина на 2,9 млн барр, а дистиллятов на 1,4 млн барр. Негатива добавил и значительный рост индекса доллара после комментариев главы Федерального резервного банка Филадельфии о том, что он будет не против повышения ставки в марте, если продолжит расти занятость и заработная плата.

Учитывая неоднозначный внешний фон, в первой половине дня прогнозируется формирование боковика по ММВБ вблизи уровней вчерашнего закрытия. Фьючерс на ММВБ в рамках вчерашней вечерней сессии завершил торги снижением на 0,2%. На валютном рынке ожидается умеренное ослабление рубля к доллару США в пределах 0,5% вслед за снижением цен на нефть. Влияние валютных интервенций Минфина/ЦБ на курсообразование с высокой вероятностью будет незначительным. До публикации объема операций регулятора непосредственно на открытом рынке они носят характер словесных интервенций.

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