ИнстаФорекс: Доллар может устремиться в направлении отметки 60 руб.

На торгах вторника рубль продолжил отступать от полуторагодовых максимумов. Доллар отвоевывал позиции над уровнем 59 руб., остановившись на подходе к области 59,50 руб. Евро на фоне повсеместного ослабления вел себя более скромно, но все равно прибавил в весе, хотя и символические несколько пунктов. По итогам дня рубль подешевел на 0,7% и 0,1% к доллару и евро соответственно.

Участники рынка фиксируют прибыль, покупая изрядно подешевевший доллар. И этому способствует несколько драйверов. Во-первых, накануне Минфин приступил к операциям по покупке валюты на внутреннем рынке. Во-вторых, на международной арене доллар перешел в наступление, восстанавливая позиции по всему спектру рынка форекс. В-третьих, на российскую валюту надавила падающая нефть. Brent утратила уровень 55, отметившись на минимумах 20 января на фоне опасений по поводу того, что активное наращивание производства сланцевой нефти в США нивелирует усилия ОПЕК+.

Сегодня есть предпосылки для продолжения ослабления нашей валюты. Прежде всего, вероятно, мы и далее будем наблюдать сочетание растущего доллара и падающей нефти. Котировкам «черного золота» предстоит пройти испытание данными Минэнерго, которые с большой долей вероятности отразят очередной прирост запасов углеводородов. Если так, пессимистичные настроения в сырьевом сегменте усилятся, что откроет доллару путь в направлении отметки 60 руб. на пробое локального сопротивления 59,50 руб.

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