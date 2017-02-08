ИФК «Солид»: Нефтяная статистика выступит драйвером рынка

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустились ниже уровня в $55 за баррель на фоне вышедших шокирующих данных отраслевой статистики API, указавших на значительный рост запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть с понижением в районе 2215 пунктов по индексу ММВБ, не исключая, что в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор снова протестирует на прочность зону поддержки, сложившуюся в районе «психологической отметки» 2200 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.2% при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение этого фондового индикатора оказало повышение котировок акций фармацевтических компаний Shire (+2.5%), AstraZeneca (+1.4%) и горнодобывающих предприятий Rio Tinto (+1.5%), Glencore (+2.3%). Сдержало рост индекса FTSE 100 снижение акций нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-1.4%) и BP (-4.1%). Стоит отметить, что акции BP отреагировали резким падением на опубликованные компанией слабые финансовые результаты, оказавшиеся хуже рыночных ожиданий. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC во вторник потерял 0.49%, а снижением из числа бумаг, входящих в его состав, третий день подряд выделились акции банков Credit Agricole (-2.4%), Societe Generale (-2.5%) и BNP Paribas (-4.8%). Немецкий индикатор DAX (+0.34%) прибавил на фоне повышения котировок акций BASF (+1.6%), Bayer (+1.1%) и Siemens (+1.2%), внесших существенный вклад в его подъем.

Фондовый рынок США во вторник слегка прибавил. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.19%, а наибольшее позитивное влияние на его повышение оказали акции IBM (+1.5%) и авиакосмической корпорации Boeing (+1.5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.19% на фоне повышения котировок акций Netflix (+2.2%), Autodesk (+2%), Citrix Systems(+1.8%) и Nvidia (+1.6%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.02%) продемонстрировал символический рост при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом повышением в его отраслевом спектре выделился индекс потребительского сектора (+0.8%), а снижением - индекс нефтегазового сектора (-1.4%).

Рынок акций РФ во вторник вырос. Индекс ММВБ поднялся на 0.37% в основном благодаря росту котировок акций ЛУКОЙЛа (+1.2%) и Норникеля (+2.2%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.06%) вырос менее значительно из-за ослабления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Мощным драйвером рынка сегодня могут выступить данные по запасам и производству нефти в США.

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