ГК Forex Club: Нефть на этом не остановится

У Brent еще есть потенциал падения. Даже несмотря на то, что она довольно внушительно просела в прогнозируемый нами район 55,10 долл./барр. И даже несмотря на сообщения Минэнерго о том, что объемы добычи нефти в США будут расти сдержаннее, чем предполагалось.

В 2017 году, по мнению агентства, прирост составит 100 тыс. баррелей в день вместо 110 тыс. ранее, а спрос вырастет на все те же 260 тыс., которые оговаривались ранее.

Однако Brent предпочитает последнее время диапазонную торговлю, поэтому не исключено, что перед движением вверх она все же попытается коснуться отметки 53,80 долл./барр., а помочь ей в этом сможет публикация еженедельных данных по коммерческим запасам в подземных хранилищах США. В случае если отчет подтвердит прирост запасов. Однако вблизи 53,80 имеет смысл рассматривать разворот позиции, так как покупатели поспешат подобрать актив на столь привлекательных уровнях.

Рубль, скорее всего будет реагировать именно на динамику нефти. Во вторник он значительно просел под влиянием тройного эффекта: сильного доллара, слабой Brent и запуска аукционов от Министерства финансов России. Все три фактора все еще остаются на сцене, однако именно со стороны нефти USD/RUB может получить наибольший толчок с вероятностью достижения отметки 59,75.

Алена Афанасьева, старший аналитик

Другая аналитика