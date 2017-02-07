ГК "Forex club": Рубль все же падает

Во вторник российские индексы движутся разнонаправлено. ММВБ растет на 0,09%. РТС теряет 0,4% на фоне снижения рубля. В лидерах роста Система (2,35%), Полиметалл (1,94%) и НорНикель (1,88%).

В аутсайдерах оказались Аэрофлот (-2,79%), ММК (-2,35%) и Северсталь (-1,72%).

ММВБ демонстрирует невнятную динамику. С одной стороны, внешний фон складывается умеренно позитивный. Фьючерсы на американские, европейские и азиатские бенчмарки сегодня растут. Европейские рынки после слабой статистики по промпроизводству в Германии, видимо, поверили в то, что днем ранее сказал глава ЕЦБ. Вчера Марио Драги был достаточно мягок, давая понять, что текущую монетарную политику они будут продолжать. Также сдержанность ММВБ может быть обусловлена техническими факторами. В районе уровня 2200 находится промежуточная поддержка. Но, принимая во внимание снижение цен на нефть, вполне возможно, что уже в ближайшие дни мы увидим тестирование этого уровня и, в случае его прорыва, дальнейшее падение к отметке 2150.

Сегодня котировки марки Brent продолжают падение. Цена барреля снижалась до отметки 54,72 доллара. И это, несмотря на то, что сегодня появилась информация о том, что участники соглашения в формате ОПЕК+ на 91% выполняют достигнутые договоренности по сокращению добычи. Давление на энергоноситель оказывает укрепление доллара, а также опасения сохранения избыточного производства топлива. И угрозу рынок видит со стороны США, где продолжается рост числа работающих буровых. Если завтрашние еженедельные данные от EIAотразят рост добычи в Штатах, давление на нефть может усилиться и котировки нацелятся на движение в район нижней границы установившегося диапазона 53,70 – 57,25.

Падающие цены на нефть, растущий доллар и покупки Минфином валюты для пополнения резервов все же внести свою лепту в динамику рубля. Российская валюта отступает от недавно достигнутых максимумов. Котировки парыUSD/RUB в моменте поднимались до отметки 59,45. Если нефть продолжит падать, рубль будет также оставаться под давлением, нацеливаясь на уровень 60,00 за доллар.

Ирина Рогова, аналитик

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