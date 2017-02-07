Альпари: Рынок нефти в ожидании статистики

Цены на нефть к концу дня усилили свое падение. Нефть марки Brent торгуется в районе отметки $55,5 за баррель, за WTIпредлагают $53,1 за баррель. Снижение котировок происходит на фоне ожиданий статистики по коммерческим запасам нефти. Согласно предварительным прогнозам объемы товарной нефти в США вновь увеличатся. Таким образом, рост продолжится несколько недель кряду.

Наряду с приростом запасов коммерческой нефти в США фиксируется увеличение количества буровых установок, работа которых и приводит к увеличению объемов сырья. Наращивать бурение американским компаниям помогает временная стабилизация цен на нефть. Однако рост их активности провоцирует коррекцию, таким образом, производители сами загоняют себя в угол. При падении цены количество буровых вновь будет снижаться.

Вчера СМИ муссировали известия об обострении конфликта между Йеменом и Саудовской Аравией. Реакции со стороны нефтяных котировок не последовало, тем не менее, это тревожный сигнал. Если ситуация, действительно, начнет обостряться, то реакция рынка не заставит себя ждать. Новая конфронтация на Ближнем Востоке поддержит нефтяные котировки.

Пока этого не произошло, инвесторы ждут отчет о запасах, а также отчет МЭА. Эти два фактора в ближайшее время определят краткосрочные движения фьючерсов. До конца дня котировки продолжат снижаться. В среду утром негативная обстановка на нефтяном рынке сохранится. Цена на нефть марки Brent может опуститься ниже $55 за баррель.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента

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