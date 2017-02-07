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mfd.ruАналитикаКомментарии7 февраля 2017 г.ГК "Forex club": Настало время избавиться от евро
сегодня
17:38

ГК "Forex club": Настало время избавиться от евро

EUR/USD во вторник показала рекордное падение с 2009 года. Она упала до отметки 1,0656 на выходе неожиданно слабых данных по промышленному производству Германии. Показатель упал на 3,0% против ожидаемогоприроста на 0,2%. Официальные представители заявили, что ожидают внушительное восстановление объемов уже в ближайшие месяцы, однако это не остановило евро от падения. Причин этому было несколько.

Во-первых, EUR/USD росла довольно продолжительно и уже достигла декабрьских максимумов 1,0830, которые так и не смогла пробить.

Во-вторых, доллар после периода распродаж все же начал восстанавливаться. И теперь движение вниз по паре EUR/USD может продлиться еще несколько дней с ближайшей целью на отметке 1,0610.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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