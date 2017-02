УК КапиталЪ : Аналитический обзор Рынок акций. Минувшая торговая неделя завершилась разнонаправлено. Рынки находятся в ожидании новой экономической политики президента США. По итогам прошедшего заседания ФРС оставил ключевую ставку без изменений и не дал сигналов о возможных сроках дальнейшего повышения. Регулятор посчитал, что восстановление инвестиций компаний в 4-м квартале проходило более медленными темпами и не столь уверен насчёт дальнейшего улучшения настроений потребителей и бизнеса. Долларовый индекс после заявлений ФРС продолжил ослабляться и пробил уровень в 100 долл. Американские индексы по итогам недели вернулись к своим максимальным историческим уровням, благодаря сильным данным по рынку труда и росту акций финансового сектора на ожиданиях отмены закона Додда-Франка. Число новых рабочих мест составило +227 тыс. (прогноз:+180 тыс.). Это рекордный прирост за последние 4 месяца. Безработица выросла до 4.8% (прогноз:4.7%). Ведущие европейские фондовые индексы также выросли по итогам недели. Макроэкономические данные по странам Еврозоны продолжают выходить лучше ожиданий. Однако тема Brexit, а вместе с ним грядущие выборы в ряде стран Европы, на которых будет решаться судьба европейской интеграции, являются самыми значимыми политическими событиями в ближайшие месяцы. За прошлую неделю цены на нефть выросли на 2.32% до 57 долл. за баррель. В конце прошлой недели нефтяные котировки поддержала новость о введении санкций со стороны США против Ирана. Санкции введены с целью борьбы с терроризмом и "за нарушение режима нераспространения оружия". Рублёвый индекс ММВБ за неделю снизился на 1.7% до 2226 пунктов на фоне дальнейшего укрепления рубля. Рубль к концу недели укрепился, благодаря росту цен на нефть и ослаблению доллара. Период корпоративной отчётности на развитых рынках достиг своего пика и на следующей начнёт постепенно спадать. На прошлой неделе предоставили свои отчёты IT гиганты: Apple Inc, Facebook Inc и Amazon Inc, входящие в ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Информационные технологии будущего». Apple увеличила выручку впервые за четыре квартала, благодаря высокому спросу на новую модель Iphone, представленную компанией в сентябре 2016 года. Выручка в 4-м квартале 2016 года выросла на 3% до 78.4 млрд. долл., а чистая прибыль составила 17.9 млрд. долл., что оказалось лучше ожиданий рынка. Акции компании выросли на 4% по итогам представленного отчёта. Отчётность Facebook превзошла рыночные ожидания, благодаря росту подписчиков на мобильное предложение и продажам рекламы в мобильном приложении, которая составила 84% от общей выручки за 4-й квартал. Выручка выросла на 51% до 8.81 млрд. долл., а чистая прибыль составила 3.57 млрд. долл. Интернет-ритейл Amazon.com немного хуже отчитался по росту выручки и не смог превзойти завышенные рыночные ожидания. Выручка компании выросла на 22% до 43.7 млрд. долл. при росте чистой прибыли на 55% до 749 млн. долл. акции компании подешевели на 4% после опубликованной отчётности. Главным разочарованием прошлой недели стала отчётность спортивной компании Under Armour Inc, оказавшейся значительно хуже рыночных ожиданий. Выручка и прибыль компании за 4-й квартал оказались значительно хуже ожиданий. Более того компания дала более слабый прогноз по росту продаж на 2017 год – рост около 12%, что также расстроило инвесторов. Акции компании упали на 25% после опубликованной отчётности. На прошлой неделе мы приобрели акции Microsoft и Estee Lauder в ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный», а также приобрели акции ТМК. В ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор» мы сократили долю акций Wall-mart Stores и Ingredion и приобрели акции Tyson Foods и Estee Lauder. В ОПИФ акций «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» мы сократили акции Columbia и увеличили долю акций Black Diamonds. Рынок долга. За прошедшую неделю краткосрочные ставки по ОФЗ выросли на 20-30 б.п., а ставки по среднепрочным и длинным госбумагам почти не изменились. Краткосрочные ставки выросли после заявления ЦБ о том, что с учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился. Также ЦБ РФ оставил ключевую ставку без имения (на уровне 10.00%), что поддержало рубль. Покупка рублевых облигаций остается одной из самых популярных тем среди иностранных инвесторов, которых привлекают высокие реальные (за вычетом инфляции) и номинальные рублевые ставки. На первичном рынке достаточно активно размещались корпоративные эмитенты. МТС разместили пятилетние облигации с купоном 9.00%, Трансмашхолдинг разместил трехлетние облигации с купоном 9.95% и ГТЛК разместила семилетние облигации с купоном 11.00%. В течение недели. 9 февраля состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни. В США выйдут данные по торговому балансу и складским оптовым товарным запасам за декабрь. Изменение данных за год по объемам экспорта, импорта и сальдо торгового баланса выйдут в Китае. Объём производства в обрабатывающей промышленности по итогам декабря выйдет в Германии, Франции и Великобритании. Из компаний, входящих в наши фонды, финансовые результаты представят Whole Foods Market, Skechers, Cognizant Technology Solutions, Fiserv, Columbia Sportswear, Nvidia, Activision Blizzard, Asics. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте