Альпари: Евро/доллар пробил трендовую линию

Сегодня по доллару США наблюдалась интересная картина. В Азии он подорожал к основным валютам на фоне снижения доходности американских облигаций. Индекс доллара (DXY) вырос до уровня 100,18 пункта, курс евро снизился до 1,0704. Курс британского фунта консолидировался на уровне 1,2466 из-за снижения кросс-пары евро/фунт.

С открытия торгов в Европе доллар США укрепился к основным валютам уже на фоне роста доходности американских облигаций. Индекс доллара подскочил до уровня 100,70 пункта (+52 пункта). Курс фунт/доллар снизился до 1,2347 (-119 пунктов), курс евро – до 1,0656 (-56 пунктов).

На момент написания обзора доходность 10-летних американских облигаций выросла на 0,71%, до 2,427%, 30-летних – на 0,73%, до 3,068%, немецких 10-летних облигаций – на 1,57%, до 0,374. При обновлении по евро минимума доходность по немецким облигациям была в минусе больше 5%. Последние два торговых дня между парой евро/доллар и DE10Y положительная корреляция: доходность вверх – курс евро/доллар вверх.

Негативное влияние на единую валюту также оказала немецкая статистика. Промышленное производство в Германии сократилось максимально за восемь лет. Объем промышленного производства в Германии в декабре 2016 года снизился на 3% по сравнению с 0,5% в ноябре и прогнозом 0,3%.

Евро/доллар на уровне 1,0706 пробил трендовую линию. После обновления минимума по евро стоит ожидать коррекционного движения в район 1,0693. В среду по евро стоит ожидать новой волны продаж с целями 1,0630 и 1,0615.

Владислав Антонов, аналитик

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