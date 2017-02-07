Открытие Брокер: Рубль хорошо защищён от провала двумя факторами

К 15:22 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,16% до 2214,02 пт., а РТС — снизился на 0,37% до 1174,38 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал рост на пониженных объёмах. Одним из поводов для оптимизма стала информация о предложениях МЭР компенсировать телекоммуникационным компаниям часть нагрузки в рамках «закона Яровой»: «МТС» (+1,98%), «Мегафон» (+1,57%). «Сбербанк» (+0,5%) увеличил прибыль в январе по РСБУ в два раза до 57,9 млрд рублей. «АЛРОСА» (+1,25%) увеличила реализацию алмазов в январе на 60%. «КАМАЗ» заработал в 2016 году 339 млн рублей против убытка годом ранее. И наконец, общим негативом для рынка является то, что S&P Global предполагает сохранять мусорный рейтинг РФ в течение, как минимум, одного года. Аутсайдерами дня стали бумаги: «Аэрофлот» (-2,51%), «ТГК-1» (-2,01%), «Башнефть» (-1,35%), «ТМК» (-1,3%). К середине дня «голубые фишки» преимущественно торговались в плюсе, включая нефтегазовый и банковский сектор.

Рубль оказался под давлением на торгах во вторник. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3310 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 10,03%, недельная — до 10,21%, а месячная — до 10,38%.

Падение спроса на рубли оказалось весьма заметным. Казначейство РФ не смогло заинтересовать банки депозитным аукционом на 100 млрд рублей по ставке 9,8% на 35 дней. Со вторника осуществляются покупки валюты в пользу Минфина, что также оказывает давление на рубль и увеличивает рублёвое предложение. Схожая ситуация будет сохраняться в ближайшие дни, если нефть не возобновит рост. Кроме того, стоит отметить сформировавшуюся техническую поддержку у пары доллар-рубль в зоне 58,5-59. К 15:22 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 0,83% до 59,39, EUR/RUB — на 0,11% до 63,422.

Президент ЕЦБ Марио Драги обещал накануне, что не будет сворачивать стимулирующие программы ЕЦБ, а текущий подъём инфляции — это временное явление. Соответственно, доходности по европейским облигациям начали сокращаться, что оказывало негативное влияние на банковский сектор: Deutsche Bank AG (-0,1%), Societe Generale (-1,97%). Акции BNP Paribas падали более чем на 5% на отчёте, оказавшемся хуже ожиданий рынка. BP PLC также отчиталась хуже ожиданий, что привело к падению акций более чем на 3%. Естественно, европейские экспортёры позитивно реагировали на ослабление евро: BMW (+0,75%), Renault SA (+0,78%), Volkswagen AG (+1,16%). И наконец, германская статистика по промышленному производству показала падение на 3% в декабре при ожиданиях роста на 0,3%. К 15:20 (мск) DAX составил 11576,33 (+0,58%), CAC40 — 4779,96 (+0,04%), FTSE 100 — 7216,68 (+0,62%).

Китайский рост потребления нефти, согласно информации Reuters, замедлился в 2016 году до 2,5% по сравнению с 3,1% в 2015 году и 3,8% в 2014 году. Основные потери в потреблении наблюдались по позиции дизельного топлива, а рост потребления бензина замедлился до однозначных процентов. Дополнительным источником негатива также могут быть данные по запасам в США. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут увеличения запасов нефти на 2,5 млн бар. за прошлую неделю и запасов бензина на 1,2 млн бар. Первый отраслевой отчёт выйдет ночью под авторством Американского института нефти. И наконец, рынок может дождаться долгожданного увеличения производства нефти в США по официальной статистики, так как за последние три недели число активных нефтяных буровых в США выросло на 61 единицу. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent стоил $55,5 (-0,39%), WTI — $52,78 (-0,43%), золото торговалось на уровне $1233,3 (+0,10%), медь — $5816,92 (-0,49%), никель — $10395 (-0,53%), палладий — $763,1 (-1,45%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал более чем на 0,7% до 100,55, что также оказывало давление на рискованные активы. NZD, AUD и CAD слабели от 0,2% до 0,8% против валюты США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD стоила $1,068 (-0,65%), GBP/USD — $1,237 (-0,81%), USD/JPY — 112,31 (+0,52%).

Ослабление рубля частично компенсирует негатив падающей нефти для индекса ММВБ. Однако ситуацию это не меняет. Российские активы столкнулись с отсутствием больших идей для роста и больше склонны к падению, даже на фоне вполне существенного притока средств нерезидентов. Ослабление рубля происходит как при содействии покупок валюты в пользу Минфина, так и под давлением внешних факторов, но назвать этот процесс критичным также нельзя. Рубль хорошо защищён от провала высокой ставкой ЦБ и снижающейся инфляцией. Фьючерс на S&P 500 (+0,3%).

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