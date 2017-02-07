ИнстаФорекс: Российские индексы ждут свежих сигналов

После небольшой просадки на старте торгов, во второй половине дня российские индексы тщетно пытаются вернуться к росту. РТС, который находится под давлением валютного фактора, чувствует себя менее уверенно. ММВБ тем временем пытается закрепиться на положительной территории, но импульс развития не получает. К 14.50 мск. ММВБ повышается на скромные 0,26%, до 2216, а РТС снижается в пределах 0,25%, до 1175. Рубль корректируется от свежих максимумов, теряя 0,84% и 0,06% против доллара и евро соответственно.

Хуже рынка сегодня выглядят бумаги «Аэрофлота», дешевеющие более чем на 2,5% после публикации слабых финансовых результатов. В четвертом квартале авиаперевозчик зафиксировал убыток по РСБУ в размере 12,2 млрд руб., тогда как за прошедший год прибыль компании составила 30,6 млрд руб. Тем временем котировки «Алросы» повышаются на 1,3%, отыгрывая позитивную статистику. В январе компания увеличила общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции на 60%.

Бумаги «ФосАгро» торгуются практически без изменений, пока не реагируя на известия о том, что компания может начать SPO уже в ближайшие дни. Возможно, отсутствие реакции котировок связано с тем, что параметры потенциальной сделки, включая продающих акционеров и объем пакета, еще не были обнародованы. Несмотря на откат рубля, акции финансового сектора удерживаются в «плюсе». «Сбербанк» (+0,45%) получают дополнительную поддержку на фоне известий о том, что чистая прибыль банка за январь удвоилась и достигла 57,9 млрд руб.

В отсутствие значимых катализаторов российские индексы осциллируют неподалеку от уровней открытия и ждут новых сигналов, как внутренних, так и внешних. Потенциал возобновления «бычьего» хода бенчмарков ограничивает ухудшение настроений в сырьевом сегменте, где Brent торгуется в районе 55,60. Этот фактор мешает индексам последовать за внешними площадками, которые восстанавливаются после вчерашней просадки, хотя здесь импульс также выглядит ограниченным.

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