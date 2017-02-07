Альпари: Центробежные силы в Европе растут – евро падает

В ходе сегодняшних торгов на валютном рынке евро находится под давлением. EUR/USD опустился ниже 1,066. У инвесторов растёт обеспокоенность относительно перспектив Евросоюза. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй при поддержке консервативной партии удалось продвинуть в парламенте сценарий более быстрого Brexit, так что изменений в 50 статью не потребуется. Параллельно с этим во Франции на текущий момент фаворитом президентской гонки является Марин Ле Пен, выступающая за выход из Евросоюза. Показательно, что спрэд между государственными облигациями Франции и Германии расширился до 4-летнего максимума, до 74 б.п. Сейчас доходность 10-летних французских облигаций составляет 1,1%.

Центробежные силы в Европе продолжают расти. Учитывая то, что этот год в Европе выборный, это тревожит участников рынка. Напомним, в марте выборы пройдут в Нидерландах, а в апреле – во Франции. Фаворитами на них являются, соответственно, лидеры Партии Свободы Гирт Вилдерс и Национального фронта Марин Ле Пен. Оба кандидата не являются сторонниками евроинтеграции. В Германии выборы пройдут в сентябре, по их итогам Меркель может потерять контроль в парламенте, так как на текущий момент лидирует Зигмунд Габриэль и его Социал-демократическая партия. Кроме того, вероятно проведение перевыборов парламента в Италии.

В 2016 году в фокусе внимания инвесторов была денежно-кредитная политика ЕЦБ, а в 2017 году под прицелом будет вопрос целостности Евросоюза. Неудивительно, что реакция рынков на выступление Марио Драги, поддержавшего курс евро, была кратковременной. В ближайшие годы ЕЦБ будет вынуждено сокращать программу выкупа активов, так как это разгоняет инфляцию. Этот фактор также играет не в пользу европейской валюты. Похоже, что 2017 год – это не год евро.

Роман Ткачук, старший аналитик

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