УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

С 27 января по 3 февраля индекс ММВБ опустился на 1,74% до 2226,61 пунктов, причиной чего стало укрепление рубля и рост неопределенности на фондовых рынках в целом в связи геополитическими решения. В начале прошлой недели рынки взволновал «миграционный указ» Трампа, а также заявления представителей новой администрации президента США против «манипуляторов» валютным курсом своих стран – Германии, Японии и Китая.

Данные о том, что все участники соглашения в формате ОПЕК+ выполняют взятые на себя обязательства по сокращению добычи, а также намерение Трампа ввести новые экономические санкции против Ирана (из-за разработки Тегераном программы по созданию баллистических ракет) привели к росту нефтяных котировок выше $57 за баррель. Но продолжающийся рост буровой активности в США (+ 17 новых буровых установок) и ожидания роста объемов производства нефти чуть охладили настроения игроков: в целом за неделю стоимость нефти марки Brent выросла почти на 2% до $56,7.

Золото подорожало на 2,6% до $1215 за тройскую унцию на фоне неоднозначности политики новой администрации президента США.

Рубль укрепился на 1,7% до 59,3 руб./$, в первую очередь, на фоне роста нефтяных цен, действий Центробанка и сохранению ключевой ставки на уровне 10%, а также новостях о корректировке американских санкций в отношении российской ФСБ, что было воспринято, как первые шаги администрации Трампа по налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном. Хотя фактически подобный шаг скорее призван не облегчить жизнь России, а дать американским компаниям доступ на российский рынок там, где требуется одобрение ФСБ.

На этой неделе ЦБ по просьбе Минфина начнет покупать валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов (при цене нефти выше $40 за баррель) – это примерно 6 млрд руб. (или около $100 млн в день по текущему курсу). На наш взгляд, это вряд ли окажет значимое влияние на курс рубля, а динамика курса российской валюты будет определяться преимущественно колебаниями нефтяных котировок (остаются в диапазоне $54-57 за баррель) и притоком/оттоком средств нерезидентов в российские облигации (несколько снизился, но остается стабильным). Скорее всего в ближайшее время курс рубля будет держаться вблизи текущего уровня.

В этой ситуации рублевые активы из-за потенциально более высокой доходности выглядят более привлекательными для инвестирования на текущий год. При этом на консервативные инструменты мы рекомендуем отвести не менее трети портфеля. В качестве валютных инструментов для балансировки портфеля лучше отдать предпочтение акциям иностранных компаний.

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