Dukascopy Bank SA: во вторник индекс ММВБ будет снижаться вслед за акциями нефтегазовых компаний

Второй день подряд на фоне сохраняющихся политических рисков, вязанных с выборами во Франции и Италии, на глобальном рынке акций доминируют продажи. Одновременно снижаются цены на нефть марки Brent до $55,73 за баррель на опасениях роста запасов сырья в США. Дело в том, что консенсус аналитиков Reuters ожидает на последней неделе января увеличения запасов на 2,4 млн барр. Вслед за ценами на нефть и на опасениях начала валютных интервенций со стороны Минфина курс рубля относительно доллара опустился на 38 копеек до 59,29 руб./долл. В то же время европейская валюта дешевеет против рубля, отыгрывая вчерашнее заявление главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте о необходимости продления программ, стимулирующих экономику ЕС.

Российские индексы также снижаются в первую половину торговой сессии вторника. Так, индекс ММВБ с начала дня снизился на 0,1% и торгуется вблизи отметки 2208 пунктов, а индекс РТС из-за валютной переоценки дешевеет на 0,5% до 1172,8 пункта.

По нашим оценкам, во второй половине дня индекс ММВБ продолжит снижаться вслед за акциями нефтегазовых компаний, которые дешевеют на опасениях роста в США запасов сырой нефти пятую неделю подряд.

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