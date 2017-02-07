Альпари: Обзор рынков валют развивающихся стран: рубль дорожает вместе с лирой, реалом и рэндом

За период с 1 по 6 февраля рынки валют развивающихся стран после длительного перерыва вышли в «зеленую» зону. Высокие цены на нефть оказывают поддержку сырьевым валютам, отказ США от повышения ставки и довольно противоречивые комментарии ФРС настроили развивающиеся рынки на то, что доллар в ближайшее время не будет слишком сильно укрепляться.

Лидеров роста за указанный период обозначилось несколько. Больше всех выросла к доллару турецкая лира (+2,95%), что связано и с восстановлением после длительного падения, и с новостями о постепенно растущей инфляции (это значит, что дефляция и кризис перепроизводства товаров Турции пока не угрожают). Также существенно подорожал к доллару российский рубль (+2,16%), бразильский реал (+1,08%) и южноафриканский рэнд (+1,42%).

Чуть более умеренно прибавили в стоимости мексиканское песо (+0,85%), казахстанский тенге (+0,82%) и индийская рупия (+0,57%). Менее чем на полпроцента подорожал к доллару китайский юань.

Европейские валюты на фоне валют других развивающихся стран выглядели слабее. Венгерский форинт по отношению к доллару подешевел, хотя менее чем на полпроцента, а польский злотый торговался в нейтральной зоне.

Важные события

В России рубль укрепился на целом ряде позитивных новостей. Банк России в пятницу не стал понижать процентную ставку, что в краткосрочном аспекте могло бы вызвать игру на понижение курса рубля. Позитивной новостью стали предварительные данные Росстата о том, что в 2016 году российский ВВП упал всего на 0,2%, хотя ранее ожидалось понижение на 0,3-0,6%. Золотовалютные резервы России за неделю выросли на 2,5%, до $392,5 млрд, что также оказало позитивное воздействие на рубль. Намерения ЦБ и Минфина скупать валюту на открытом рынке пока участниками рынка игнорируются, соответственно, рубль укрепляется.

В Бразилии промышленное производство в декабре выросло на 2,3% по сравнению с ростом только на 0,2% за ноябрь. В годовом исчислении промышленное производство в декабре снижалось, но снижение составило только 0,1% по сравнению со спадом на 1,1% в ноябре в годовом исчислении. Статистика оказала позитивное воздействие на курс реала к доллару.

В Казахстане министерство экономики опубликовало прогноз по росту горнодобывающей отрасли (одной из ключевых отраслей экономики страны) на 3,6% в 2017 году, при этом рост в машиностроении может составить в текущем году 13%, а ВВП Казахстана может вырасти как минимум на 2% за год (по сравнению с ростом в 2016 году только на 1%). Прогноз оказал умеренно положительное влияние на курс тенге к доллару.

Прогноз

По значениям пары доллар/рубль мы сохраняем наш прогноз диапазона в 59-62, а по значениям пары евро/рубль меняем прогноз до 63-65. По курсу тенге к доллару ожидания смещаются в сторону коридора 321-325 тенге за доллар, а по курсу тенге к евро сохраняются на уровне в 345-350 тенге за евро.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента

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