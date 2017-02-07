ГК Forex Club: НЕФТЬ: запасы в США растут, но это не повод для паники

Цены на нефть основных эталонных сортов пребывают под давлением по мере того как участники рынка ожидают роста запасов в США по итогам предыдущей неделе в отчете, который будет опубликован Агентством энергетической информации в среду, 8 января.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в апреле на бирже ICE в Лондоне в 11.30 по московскому времени снижались на 0,4% до 55,66 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке дешевел на 0,3% до 52,92 доллара за баррель. Оба сорта утратили около 2% днем ранее.

Согласно опросам информационного агентства Bloomberg по итогам прошлой недели участники рынка ожидают увеличения запасов сырой нефти в США на 2,7 миллиона до 497,5 миллиона баррелей.

Цены на нефть достигли годовых максимумов на прошлой неделе. Когда котировки пребывают на таких относительно высоких ценовых уровнях, новостной фон должен быть очень позитивным. Сейчас же он омрачен прогнозами по росту запасов в США. Соответственно, многие участники просто предпочли фиксировать прибыли по относительно высоким ценам.

Тем не менее, ожидать какого-то значимого падения тоже не приходится. Сейчас рынок ждет официальных данных по добыче о ОПЕК. Именно они определят перспективы на ближайший месяц, а то и более. Данные по запасам в этот период года просто высоко волатильны и зависят от погодных условий в США. Сейчас же Brent продолжит колебания в диапазоне 53-59 долларов за баррель. Штурмовать отметку в 60 долларов ему пока еще не по силам.

Валерий Полховский, аналитик

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