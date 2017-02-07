ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок энергоносителей. Цены Brent откатились от уровня $57 за баррель

Цены нефти за прошедший день заметно снизились (хотя пока по-прежнему остаются в рамках бокового коридора).

Важным фактором для снижения цен является поступающая информация и проводимые оценки снижения объемов добычи со стороны стран ОПЕК. Так, согласно оценкам аналитической компании S&P Global Platts страны-члены ОПЕК в прошлом месяце сократили добычу нефти почти на столько, на сколько и было ими обещано в ноябре 2016. По их оценкам 10 ведущих стран ОПЕК сократили суммарную добычу на 0,690 mb/d в сравнение с декабрем или до объема суммарной добычи в 32,16mb/d, то есть выполнили свои обещания на 91% от ранее заявленных. Иран, Нигерия и Ливия увеличила добычу на 290 тыс. б/д, тем самым несколько компенсировав сокращение десятки основных стран. (Индонезия скорей всего добычу изменяла незначительно, да она и теперь не относится к статистике, поскольку приостановила свое членство в ОПЕК). Минэнерго России на своем сайте публикует цифру о сокращении добычи на 117 тыс. баррелей.

Осторожные оценки руководителя Института нефтегазовой геологии и геофизики академика РАН Алексея Конторовича о предполагаемых крупных месторождениях нефти и газа в Сибири со временем могут стать реальностью, а пока могут просто подогревать активность продавцов нефти. Дополнительным слагаемым для отката нефтяных цен стало проходящее последние несколько дней укрепление доллара. (Так что в паре доллар рубль кратковременно за поднятие доллара действуют два фактора). Дополнительный аргумент за его укрепление собирается подкинуть Минфин начинающимися сегодня «гомеопатическими» закупками валюты.

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