Альпари: Валютная пара EUR/USD: возросли риски пробоя трендовой линии

В понедельник по итогам дня курс пары евро/доллар закрылся снижением. На американской сессии цена отскочила от достигнутого минимума 1,0705 до 1,0755. Скорее всего, за вчерашним снижением и отскоком не стояли фундаментальные новости, это была обычная коррекция после пятничного пейролса.

На торгах в Азии курс евро/доллар передвинул вчерашний минимум на 1,0704. С максимума 1,0755 евро подешевел на 45-ть градусов. За последние два дня на этом уровне образовалась хорошая поддержка. К тому же цена встретилась с трендовой линией. Вероятно, трендовая линия будет пробита в среду.

Перед тем, как её пройти, неплохо было бы откатиться в район 1,0740/43. В этом случае линия будет пройдена с первого раза, так как все трейдеры на часовом периоде увидят треугольник. Если её прокол состоится сегодня, то при текущей ценовой модели с максимума 1,0829 высока вероятность, что он будет ложным. Продавцы могут проверить стопы, но не больше. Часовые индикаторы плохо стоят для наступления.

Доходность американских облигаций снижается. Нет повода агрессивно продавать евро в данный момент. Кросс-пара евро/фунт находится в союзе с продавцами, но опять по часовым индикаторам назрела коррекция. Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0704 (текущий в Азии), максимум – 1,0742, закрытие – 1,0712.

В 11:00 мск в Швейцарии выйдут данные по объему валютных резервов за январь.

В 11:30 мск Великобритания выпустит индекс цен на жилье от Halifax за январь.

В 16:30 мск в Канаде опубликуют сальдо торгового баланса за декабрь, разрешения на строительство за декабрь. В США – сальдо торгового баланса за декабрь.

В 18:00 мск в Канаде выйдет индекс деловой активности от Ivey за январь. В США – число вакансий (без сельского хозяйства) за декабрь, индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP за февраль.

В 23:00 мск США обнародуют данные по изменению объема потребительского кредитования за декабрь.

Владислав Антонов, аналитик

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