Банк "Глобэкс": ожидаем нейтральной динамики в начале торгов Перед стартом торгов на Московской бирже складывается нейтральный фон. Азиатские площадки двигаются разнонаправлено. Американские индексы торговались в боковике, поскольку заканчивается период отчетности компаний за четвертый квартал 2016 года. Инвесторы ищут драйверы для дальнейшего движения – это будет политика президента США. Мы полагаем, что торги на российских рынках начнутся на уровне вчерашнего закрытия. Индекс ММВБ откроется нейтрально. Рубль тоже не продемонстрирует сильного направленного движения из-за колебаний цен на нефть. Котировки «чёрного золота» просели на 2% до $55,9 за баррель на фоне ожиданий роста запасов сырой нефти в США. Доллар укрепился к евро на 0,8% до 1,071 после заявления главы ЕЦБ о готовности расширить объем покупки активов с рынка, если прогноз по инфляции будет плохим. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте