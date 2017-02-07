Открытие Брокер: Российский рынок продолжит своё сползание вниз

По итогам торгов 6 февраля индекс ММВБ снизился на 0,72% до 2210,51 пт., а РТС — на 1,0% до 1178,52 пт. Понедельник оказался достаточно тяжёлым днём для российского рынка, который испытывает сложности с ростом, даже на фоне продолжающегося притока средств нерезидентов в инвестиционные фонды. Крепкий рубль давил на бумаги экспортёров: «РусАл» РДР (-3,36%), «ФосАгро» (-2,79%), ГМК «Норникель» (-1,66%). Между тем, акции «Северстали» (+2,5%) восстановили часть понесённых на прошлой неделе потерь из-за слабого отчёта. По акциям «Башнефти» (-6,45%) продолжается фиксация прибыли от нежданного ралли, которое случилось после завершения оферты «Роснефти». Из растущих бумаг стоит отметить «Русгидро» (+1,12%; компания объявила о начале открытой подписки на вторичное размещение акций с 7 февраля), а также ТМК (+0,78%; компания намеревается ликвидировать значительную часть долга за счёт средств от вторичного размещения акций, которое, кстати, пользуется достаточно высоким спросом). Российский рубль пока успешно игнорирует негатив на фоне высокой ставки ЦБ РФ и замедления инфляции. По данным Росстата, в январе инфляция замедлилась до 5,0%. Таким образом, разница между ключевой ставкой и инфляцией достигла 5%. Соответственно, таких реальных положительных ставок среди значимых экономик почти не встречается. Со вторника начнётся покупка валюты в пользу Минфина, но объёма в 6,3 млрд рублей в день явно недостаточно, чтобы испугать спекулянтов.

Существенной статистики на вечер не было, но источником волатильности стал президент ЕЦБ Марио Драги. Выступая перед депутатами Европарламента, он подчеркнул, что экономика еврозоны все ещё нуждается в поддержке. ЕЦБ не собирается предпринимать какие-либо меры против разогретой инфляции, так как это временное явление, обусловленное почти полностью ростом цены на нефть. Естественно, евро отреагировал на такие слова ослаблением, но вот позитивом для прочих активов это не стало. Падающая нефть увлекла за собой американские индексы: Chevron Corp. (-0,52%), ConocoPhillips (-0,67%), Transocean (-3,08%). Растущим оказался сектор IT, а вот промышленный завершил день нейтрально. «Индекс страха» вырос на 3,65% до 11,37. Источником поводов для движений на рынках остаётся новая Администрация Белого дома. С другой стороны, расписание встреч уже пополняется, и можно предположить, что многие риски смотрятся надуманными. Единственным явным раздражителем для Вашингтона остаётся Иран, но это взаимный процесс. По итогам торгов, DJIA снижался на 0,09% до 20052,42, а S&P 500 — на 0,21% до 2292,56.

Кроме заявлений Марио Драги на евро оказывает давление политический расклад во Франции, по которому во второй тур президентских выборов точно проходит кандидат национал-радикалов Марин Ле Пен. Предвыборная гонка только началась, но её позиции пока не вызывают сомнений. Йена укрепилась до 111,8 за доллар, что оказывало давление на японский рынок. На китайском рынке продолжают опасаться возможной торговой войны между КНР и США. Впрочем, немного позитива оказалось на рынке в Гонконге, где продолжили рост бумаги страховщиков на ожиданиях прихода пенсионных денег. В Австралии Резервный Банк оставил ставку без изменений на уровне 1,5%. К 8:50 (мск) Shanghai Composite составил 3145,17 (-0,37%), Nikkei 225 —18904,12 (-0,38%).

Нефть накануне подверглась распродажам на ожиданиях роста запасов и добычи в США. Между тем, напряжённость между США и Ираном пока не получила продолжения, а заявления йеменской армии о ракетном обстреле столицы Саудовской Аравии не подтвердились существенными успехами. К тому же, на рынке сформировалась ситуация явного преобладания «быков». По данным CFTC, объём чистых длинных позиций по нефти на NYMEX достиг рекорда, что также может быть источником глубокого провала котировок, если роста в нефти не будет. Золото продолжило дорожать в понедельник, реагируя как на ослабление доллара в течение шести недель, так и продолжая отыгрывать смягчение риторики ФРС. Резервы SPDR Gold Trust увеличились на 4,11 тонн до 818,65 тонн. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent составил $55,85 (+0,23%), WTI — $53,11 (+0,19%), золото торговалось на уровне $1236,9 (+0,390%), медь — $5836,76 (-0,15%), никель — $10370 (-0,77%), палладий — $770,2 (-0,53%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,25% до 100,09. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,071 (-0,36%), GBP/USD — $1,246 (-0,03%), USD/JPY — 111,75 (+0,02%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 10:00 (мск) — промышленное производство в Германии, в 10:45 (мск) — торговый баланс Франции. В России отчётность по РСБУ за январь опубликует «Сбербанк». Внешний фон вновь не предоставляет особых поводов для оптимизма, поэтому российский рынок продолжит своё сползание вниз и попытается пробить отметку в 2200 пунктов по ММВБ. Ситуация в рубле несколько иная, хотя во вторник состоится первый тест рынка на предмет устойчивости к покупкам валюты в пользу Минфина.

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