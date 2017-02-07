ИК ЛМС: Российский рынок откроется снижением на 0,2%

Американский рынок вчера закрылся в минусе на фоне падения цен на нефть WTI и укрепления курса доллара. S&P 500 подешевел на 0,21%, Dow Jones – на 0,09%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – на 0,06%. Сегодня американские индексы в нулях. S&P 500 снизился на 0,02%, Dow Jones повысился на 0,01%, Nasdaq прибавил 0,03%.

Нефтяные котировки в понедельник снизились на фоне опасений относительно сохраняющегося производства топлива на мировом уровне. Brent упал на 1,92% до $55,72, а WTI –на 1,52% до 53,01. Однако сегодня цены на нефть растут. Brent подорожала на 0,22% до $55.84 за баррель, а WTI – на 0,23% до $53.13 за баррель. Азиатские рынки снижаются вслед за американским рынком. Nikkei225 снизился на 0,2%, KOSPI также потерял 0,2% , австралийский индекс ASX All Ordinaries повысился на 0,1%. Резервный банк Австралии (РБА) во вторник сохранил базовую процентную ставку на рекордно низкой отметке - 1,5%, где она остается с августа.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей, данные по рынку ипотеки, а также количество запасов нефти, бензина и дистиллятов за неделю. В Германии обнародуют объем промышленного производства в декабре. В России сегодня Сбербанк опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2016 год. АвтоВАЗ проведет заседание совета директоров, на котором утвердит цену размещения дополнительных акций.

Мы ждем негативного открытия торгов на российском рынке на уровне 0,2%

Другая аналитика