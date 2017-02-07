Альпари: Рубль останется под давлением из-за дешевеющей нефти

В понедельник, 6 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 6,00 коп. (-0,10%), до 58,90 руб., курс евро – на 23,50 коп. (-0,37%), до 63,35 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-29,54%), евро/рубль – 211,1 млн евро (-50,1%).

Центральный банк России с 7 февраля понизил официальный курс доллара США на 60,16 коп., до 58,7121 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,1566 руб., что ниже предыдущего дня на 65,90 коп.

С открытия торговой сессии на Московской бирже рынок отыграл повышение цен на нефть марки Brent до $57,10 за баррель снижением курса доллара до 55,58 руб., курса евро – до 62,97 руб. Во второй половине дня укрепление доллара и коррекция нефтяных котировок вызвали незначительное ослабление российской валюты. Доллар восстановился до 58,90 руб., евро – до 63,35 руб.

По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,69%, до $55,86. Снижение котировок было вызвано новостью о том, что Иран планирует увеличить добычу в ближайшие два месяца с 3,8 до 4 млн баррелей. Об этом заявил исполнительный директор Национальной нефтяной компании Ирана Али Кардор.

Динамика цен на нефть для рубля остаётся основным движущим драйвером. На момент написания обзора баррель Brent стоит $55,85 (+0,02%). Этого повышения недостаточно, чтобы курс рубля на Мосбирже открылся ростом против иностранных валют.

Если к 11:00 мск Brent не будет стоить $56,20, готовимся к снижению котировок до $54,95. На фоне дешевеющей нефти дополнительным негативным фактором выступят покупки валюты ЦБ РФ для Минфина на сумму 6,3 млрд рублей. В этом случае курс доллара восстановится до 59,45 руб., курс евро – до 63,78 руб.

Если к 11:00 мск Brent достигнет отметки $56,20, тогда доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 58,56-59,60 руб. Повторное приближение курса доллара к уровню 58,56 руб. станет предвестником движения цены к уровню 58,00 руб.

В настоящий момент на часовом периоде нет подходящей ценовой модели и условий, чтобы рассматривать дальнейшее укрепление рубля, поэтому прогноз на ослабление российской валюты.

Владислав Антонов, аналитик

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