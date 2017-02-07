ИнстаФорекс: Рубль зашел слишком далеко

В понедельник рубль открылся гэпом вверх и обновил очередные максимумы на отметке 58,55. Впрочем, во второй половине дня доллар смог реабилитироваться и практически вернулся на исходные позиции, финишировав непосредственно под отметкой 59 руб. Евро/рубль осталась под давлением и, попробовав на прочность уровень 63 руб., лишь слегка приподнялась над этой отметкой, потеряв за день свыше 0,5%.

Российская валюта продолжает демонстрировать стойкость, игнорируя подготовку Минфина к операциям на внутреннем рынке. Не смогли сломить рубль и продажи нефти, которые активизировались на очередной попытке пробоя уровня 57 долл. за баррель Brent. И даже практически повсеместное восстановление позиций доллара на международном рынке форекс не удержало нашу валюту от рывка к новым высотам. Похоже, перед началом интервенций властей участники рынка решили «выжать» из валюты максимум, и теперь могут зафиксировать прибыль на весьма привлекательных уровнях.

Поводом для реализации такого сценария может стать сегодняшний старт покупок валюты Минфином. Операции будут проводиться ежедневно в течение месяца. И, несмотря на то, что по преобладающим оценкам, эти интервенции не окажут существенного давления на рубль, может сказаться как минимум психологический эффект, который рискует усилиться под влиянием дешевеющей нефти. Из-за активного ввода в эксплуатацию новых буровых в США есть высокий риск внушительного увеличения объемов запасов и добычи углеводородов в Штатах. Если данные API и Минэнерго подтвердят эти опасения, Brent может ускорить падение, утянув за собой рубль.

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