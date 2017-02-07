ИФК «Солид»: Доллар получит поддержку от покупок валюты Минфином

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустились ниже отметки в $56 за баррель на фоне прогнозов снижения запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью несут небольшие потери. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2205-2210 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания в рамках сложившейся зоны консолидации, реагируя на изменения внешнего фона и происходящие события. Сегодня Минфин РФ начнет покупку иностранной валюты на рынке при посредничестве Банка России.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.22% при оборотах торгов на 15% ниже среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение этого фондового индикатора оказало понижение котировок акций производителя товаров для дома Reckitt Benckiser (-1.5%) и нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-0.8%), BP (-0.4%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение котировок акций фармацевтических компаний GlaxoSmithKline (+0.6%), AstraZeneca (+0.7%) и золотодобывающей компании Randgold Resources (+4.2%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в понедельник потерял 0.98%, а снижением из числа бумаг, входящих в его состав, вновь выделились акции банков Credit Agricole (-2.5%), Societe Generale (-2.4%) и BNP Paribas (-1.8%). Немецкий индикатор DAX (-1.22%) стал лидером падения среди ведущих европейских индексов на фоне понижения котировок акций BASF (-1.6%), Bayer (-1.2%) и Adidas (-2.2%), внесших существенный вклад в его просадку. Выступивший в Европарламенте глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что инфляция в еврозоне должна вырасти в ближайшие годы, однако для её ускорения необходимы меры денежно-кредитной политики.

Фондовый рынок США в понедельник понес небольшие потери. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones понизился в итоге дня на 0.09%, а наибольшее отрицательное влияние на его снижение оказали акции UnitedHealth Group (-0.8%) и Home Depot (-1.1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ потерял 0.06% на фоне снижения котировок акций Seagate (-1.8%), Autodesk (-1.9%), Dollar Tree (-2%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.21%) продемонстрировал нисходящую динамику при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом понижением в его отраслевом спектре выделился индекс нефтегазового сектора (-0.9%), а небольшим ростом - индекс сектора информационных технологий (+0.1%). Выступивший глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что не исключает повышения ставки ФРС в марте.

Рынок акций РФ в понедельник испытал просадку. Индекс ММВБ упал на 0.72% в основном из-за падения котировок акций ЛУКОЙЛа (-1%) и Норникеля (-1.7%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-1%) потерял больше вследствие ослабления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать влияние как на котировки отдельных бумаг, так и на рынок в целом, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов Сбербанка по РСБУ за 2016 год.

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