ГК Forex Club: Нефть и рубль во вторник сдадутся

Нефть не может расти долго в текущих условиях. Баланс спроса и предложения очень хрупок. И любой комментарий или даже продолжительный рост цен рождает довольно резку коррекцию. Brent росла 4 дня подряд. И так и не смогла пройти выше 57,50 долл./барр. Кстати, этот максимум не обновлялся с 3 января.

А тем временем запасы нефти выросли на внушительные 6,5 млн баррелей до 494,8 млн. Получается, что запасы энергоносителя в США растут каждую неделю с начала 2017 года и уже недалеко от 80-летнего максимума, достигнутого в 2016 году.

И подобная динамика наблюдается не только с нефтью. Бензин тоже резко прирос в объемах. На прошлой неделе показатель прибавил 3,2 млн баррелей до 257,1 млн. Неожиданно резкий прирост нефти и продуктов переработки – это опасный сигнал для трейдеров, которые до последнего времени делали ставки на снижение предложения и рост цен. Не исключено, что во вторник Brent продолжит падение с ближайшей целью на отметке 55,10 долл./барр.

В понедельник рубль обновил рекорд на отметке 58,55. Такой уровень мы не видели уже 1,5 года. Свою роль в этом сыграли и ослабший доллар, и растущий оптимизм в отношении российско-американских отношений. И даже относительно стабильные позиции нефти.

Однако во вторник все может измениться. Во-первых, нефть так и не смогла закрепиться выше 57,50 и резко двинулась вниз. Причем движение может продолжиться и сегодня под влиянием технических и фундаментальных факторов. Важно будет посмотреть на отчет от Американского института нефти, который может вновь подтвердить прирост коммерческих запасов углеводорода.

Во-вторых, именно сегодня начнутся аукционы от Минфина. Опубликованные в прошлую пятницу данные о ежедневных покупках валюты в объеме около 100 миллионов долларов хотя и избавили часть инвесторов от опасений от избыточного объема рублей на рынке, однако не лишили риска рефлекторного падения российской валюты «на фактах».

В-третьих, доллар падает достаточно продолжительное время, поэтому его коррекция в текущих условиях совсем не исключена. Это может привести пару USD/RUB к отметке 59,40, после пробой которой она сможет вернуться в район 60,00.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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