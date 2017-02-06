ГК "Forex club": Рубль обновил максимумы, но не удержался на достигнутом

В понедельник российские индексы несут потери. ММВБ снижается на 0,92%. РТС теряет 0,82%. В лидерах роста РусГидро (1,04%), МегаФон (0,97%) и ТМК (0,85%).

В аутсайдерах оказались Башнефть (-3,99%), депозитарные расписки РУСАЛа (-3,5%) и ФосАгро (-3,28%).

Российский бенчмарк не получает пока катализаторов для роста. Внешний фон остается умеренно негативным. Фьючерсы на американские, европейские и азиатские индексы снижаются. По-прежнему, основные риски рынок связывает с политикой Дональда Трампа. Протекционистская политика президента США скажется негативным образом не только на состоянии американских корпораций – она затронет весь мир. Плюс достаточно жесткая позиция Банка России. Все это может провоцировать дальнейшее снижение ММВБ в район нижней границы установившегося диапазона 2150 – 2294. Не добавляет оптимизма и динамика цен на нефть.

Сегодня котировки марки Brent возобновили падение. Цена барреля снижалась до отметки 56,43 доллара. Рост напряженности между США и Ираном, конечно, выступает факторов в поддержку энергоносителя. Но при этом в Штатах продолжает расти число работающих буровых установок. Согласно последним данным оно выросло до 583 единиц. Естественно, это влечет за собой ожидания роста объемов добычи. А это может частично нивелировать эффект от мер, предпринимаемых участниками соглашения в формате ОПЕК+ и отложить достижение баланса на рынке на более длительный срок. Таким образом, пока диапазон 53,70 – 57,25 сохраняется.

Рубль сегодня в первой половине дня обновил максимумы к доллару. Котировки пары USD/RUBдостигали отметки 58,55. В последний раз на этих отметках пара была в июле 2015 года. Рубль пользуется слабостью доллара. Кроме того, умеренно жесткая позиция российского регулятора снова делает пару интересной дляcarry trade. Но ближе к завершению дня котировки возвращаются к уровню 59,00 под влиянием начавшегося снижения цен на нефть. Уже во вторник Минфин начнет покупки валюты для пополнения резервов. Внушительной девальвации рубля это не вызовет. Хотя, если нефть продолжит падать, пара USD/RUB все же может предпринять попытку возврата к уровню 60,00.

Ирина Рогова, аналитик

Другая аналитика