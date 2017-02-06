Альфа-Форекс: «Сланцевая угроза» не пускает Brent выше 57 долл./барр.

На российских площадках хрупкий позитив прошлой недели сменился падением. Сегодня с начала дня ведущие индексы в среднем теряют по 0,85%: ММВБ тестирует психологический уровень 2200 пунктов, РТС держится ниже 1200 пунктов, балансируя на отметке 1181,95. Основная причина негативной динамики российских индексов является очередной виток падения цен на нефть, которые от недавних максимумов в районе 57,40 опустились к 56,53.

Обстановка на рынке «черного золота» остается напряженной. Видно, что оптимисты пока в большинстве, и все же отметка 57 за баррель Brent по-прежнему не поддается пробою. Все дело в том, что на рынок постепенно выходит новый фактор, которого ОПЕК и независимые поставщики, принимая решение о сокращении добычи, не ушли. Американские сланцевые компании семимильными шагами наращивают объемы добычи, что в конечном итоге может свести на нет все усилия картеля и неравнодушных к судьбе мирового рынка независимых экспортеров. В частности, на прошлой неделе количество активных буровых вышек в США, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, увеличилось на 17 единиц и сейчас составляет 583. В годовом выражении рост составляет почти 28%. Сланцевые компании активно включились в игру по завоеванию доли рынка, и ОПЕК своими действиями лишь расчистила путь американским поставщикам.

На нашем валютном рынке без особых изменений – курс рубля по-прежнему растет к доллару и евро, игнорируя запланированные Минфином и ЦБ покупки валюты на открытом рынке. Данные операции начнутся завтра, во вторник. Сегодня же спекулянты стремятся по максимуму разогнать пары USDRUB и EURRUB, чтобы затем на пиках зафиксировать прибыль. Своими заявлениями власти РФ четко дают понять, что в сильном рубле сейчас никто не заинтересован, поэтому рост пары доллар/рубль к отметке 65 – лишь вопрос времени. С нашей точки зрения, данный уровень может быть достигнут уже к концу 1-го квартала 2017 года.

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