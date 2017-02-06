ИнстаФорекс: Российским инвесторам не хватает энтузиазма

Российские фондовые индексы начали новую торговую пятидневку ростом, но уже к полудню оптимизм инвесторов сошел на нет, и бенчмарки перешли к снижению. Внешний фон выглядит преимущественно нейтрально, тогда как котировки нефти по-прежнему не в силах развить подъем, что ограничивает потенциал отечественных активов. После утреннего рывка к свежим максимумам сентября 2014 года, к 14.45 мск. РТС корректируется вниз на 0,36%, до 1186. ММВБ снижается на 0,59%, до 2213. Доллар/рубль, обновив ранее минимум в районе 58,55 руб., возвращается на исходные позиции, сократив потери до 0,22%. Евро/рубль дешевеет на 0,68%.

В голубых фишках во второй половине дня преобладают продажи. Котировки ММК, которые на старте сессии в очередной раз обновили исторические максимумы на ожиданиях включения компании в престижный индекс MSCI Russia, корректируются в южном направлении более чем на 1%. Довольно активные продажи проходят в нефтегазовом секторе. Акции «Газпрома», ЛУКОЙЛа и «Роснефти» теряют 0,71%, 0,96% и 0,7% соответственно.

Лучше рынка выглядят котировки «Магнита», ТМК и «Северстали». Прирост в этих бумагах составляет 0,39%, 0,98% и 0,43% соответственно. АФК «Система» и «Сбербанк» подписали соглашение о намерениях по покупке мостостроительной компании «Сибмост». Сумма контрактов компании составляет около 20 млрд руб. Долг составил порядка 7 млрд руб., куда входит 4 млрд руб. обязательств перед «Сбербанком». Бумаги «Системы» и «Сбербанка» торгуются с понижением на 0,48% и 0,4% соответственно.

Несмотря на неспособность российских индексов уверенно обосноваться на положительной территории, потенциал развития падения также выглядит ограниченным. Настроения инвесторов поддерживают надежды на скорую отмену санкций после того, как в ходе недавнего интервью президент США Д. Трамп заявил, что «лучше ладить с Россией, чем наоборот». При этом в качестве негативных для рисовых активов, включая российские, выступает сдержанность котировок нефти, а также беспокойство по поводу оттока капитала из Китая.

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