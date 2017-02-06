Открытие Брокер: Российский рынок продолжит своё сползание вниз

К 15:21 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,56% до 2214,03 пт., а РТС — на 0,28% до 1187,12 пт. К середине дня российский рынок торговался в минусе на объёмах ниже среднего. Основной идеей дня можно назвать продолжающееся укрепление рубля. Чем выше курс, тем больше давление на рублёвый индекс. В лидерах дня оказались бумаги: «Кузбасская топливная компания» (+1,47%), «ТМК» (+0,98%), «Мечел» (+0,97%), привилегированные «Ростелеком» (+0,56%). На противоположном полюсе расположились: «Башнефть» (-3,97%), «РусАл» РДР (-3,81%), «ОГК-2» (-2,7%), «Яндекс» (-1,44%), «ФСК ЕЭС» (-1,35%), «Газпром нефть» (-1,32%), «Мосэнерго» (-1,29%). «Голубые фишки» снижались вместе с рынком. Бумаги «Северстали» (+0,5%) корректировались после распродаж на прошлой неделе. Особых идей на рынке нет, так как главное внимание спекулянтов обращено на валютный рынок.

Рубль в первый торговый день недели продолжил попытки укрепления против доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3330 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,20%, недельная осталась на уровне 10,38%, а месячная упала до 10,44%. ЦБ РФ в минувшую пятницу сохранил свою денежную политику без изменений и даже намекнул на то, что условия для снижения ставки ухудшились. Соответственно, разрыв между инфляцией и ставкой ЦБ столь велик, что он позволяет вполне безопасно зарабатывать международным спекулянтам с более низкими ставками. Во вторник начнутся покупки валюты в пользу Минфина, но их объем не будет превышать 6,3 млрд рублей в день. Сам же Минфин намерен больше занимать на внутреннем рублёвом рынке. Степень задолженности пока не вызывает особой обеспокоенности. К концу 2017 года отношение долга к ВВП достигнет 14,7%, а к концу 2019 года — 15,7%. К 15:21 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,33% до 58,765, EUR/RUB — на 0,7% до 63,142.

Европейские рынки начинали день с роста, но затем растеряли свой оптимизм. После распродаж в конце прошлой недели вновь пользуются спросом добывающие компании: Anglo American (+0,71%), Antofagasta PLC (+0,62%), Glencore PLC (+0,78%). Сектор автомобилестроения оказался под давлением на ожиданиях укрепления евро: BMW (-1,0%), Daimler AG (-0,3%), Renault SA (-0,57%). Вечером на рынке может быть повышенная волатильность на фоне выступления президента ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте. Учитывая недавний всплеск инфляции до 1,8% в январе, европейские законодатели могут поинтересоваться планами повышения ставки. Статистика дня была смешанной. Если в Германии объем промышленных заказов вырос за декабрь на 5,2% при ожиданиях 0,5%, то индекс уверенности инвесторов еврозоны Sentix снизился до 17,4 на февраль с январского значения 18,2 пункта. К 15:20 (мск) DAX составил 11601,15 (-0,43%), CAC40 — 4821,77 (-0,08%), FTSE 100 — 7199,19 (+0,15%).

Рынок нефти живёт геополитикой. В пятницу спекулянты отреагировали на запуск баллистической ракеты в Иране и реакцию Белого дома, а в понедельник уже поступила информация о том, что армия Йемена нанесла ракетный удар по столице Саудовской Аравии. И наконец, Белый дом намерен отменить нормативы, предусматривающие отчётность о финансах, которые компании тратят в рамках взаимодействия в других государствах. Изначально такие требования были поставлены для сокращения коррупционной составляющей бизнеса, но новая администрация посчитала такое ограничение для американских корпораций излишним. К середине европейской сессии нефть торговалась в небольшом плюсе. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent составил $56,86 (+0,09%), WTI — $53,97 (+0,26%), золото торговалось на уровне $1228,4 (+0,62%), медь — $5800,38 (+0,57%), никель — $10360 (+1,32%), палладий — $764,9 (+2,12%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 99,91. Сырьевые валюты торговались без существенных изменений относительно закрытия в пятницу, хотя AUD слабел на 0,15% против доллара США. К 15:20 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,074 (-0,37%), GBP/USD — $1,247 (-0,03%), USD/JPY — 112,38 (-0,21%).

Вечером существенной статистики нет. Продолжают отчитываться американские корпорации. Производитель игрушек Hasbro сообщил о росте выручки в подразделении игрушек для девочек на 52%, а вот в подразделении игрушек для мальчиков наблюдался провал на 3%. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе. Российский рынок продолжит своё сползание вниз, хотя динамика в рубле может оставаться позитивной. Если рынок облигаций предоставляет значительно более высокую доходность, чем акции, да и отличается вполне логичной волатильностью, то средства спекулянтов будут стремиться именно туда.

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