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mfd.ruАналитикаКомментарии6 февраля 2017 г.Альпари: Мировые центробанки сюрпризов не препо...
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13:39

Альпари: Мировые центробанки сюрпризов не преподнесли

Прошлая неделя ознаменовалась заседаниями мировых центробанков. Изменений в денежно-кредитной политике регуляторов развитых стран не последовало: ФРС США, Банк Японии и Банк Великобритании оставили ставки на прежнем уровне. В центре внимания мировых рынков было, прежде всего, заседание ФРС США. Изменений в итоговом коммюнике Федрезерва по сравнению с предыдущими заседаниями было немного. В тексте исчезло упоминание негативного фактора инфляции: как мы знаем, инфляция по всему миру ускорилась на фоне роста цен на нефть и энергоносители. Цель по инфляции 2%, ранее анонсированная Федрезервом, почти достигнута. Кроме того, американский регулятор отметил улучшение экономических показателей и рост числа рабочих мест.

Чётких ориентиров по изменению денежно-кредитной политики ФРС США не дала. Как показала пятничная противоречивая статистика по рынку труда (уровень безработицы и занятность вне с/х сектора выросли одновременно выше ожиданий), это было правильное решение. Для Джаннет Йеллен важно оставить место для манёвра на будущее, тем более что и темпы роста ВВП США замедлились. На текущий момент участники рынка сходятся во мнении, что в этом году стоит ждать два-три повышения ставки. Впрочем, в 2016 году инвесторы также ждали два-три повышения ставки, а на деле вышло всего одно. Сейчас, исходя из котировок фьючерсов, очередного поднятия ждут 14 июня (в ходе четвертого заседания из восьми в этом году).

Протокол этого заседания будет опубликован 22 февраля, а следующее состоится 14-15 марта. Рынки в ближайшие недели будут внимательно следить за выступлениями членов Федрезерва (14-15 февраля выступление Йеллен перед Конгрессом), пытаясь найти в них намёки на настроения регулятора.

Роман Ткачук, старший аналитик

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