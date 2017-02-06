Альпари: Индекс ММВБ проторгуется в пределах отметок 2200-2245 пунктов

Российский фондовый рынок в понедельник открылся небольшим приростом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы торгуются с повышением на 0,2% в среднем. В лидерах утреннего спроса обращают на себя внимание бумаги «Полиметалла» и «ММК». Под давлением остаются акции «Русала» и «Алроса».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился благоприятным. Американские рынки завершили пятничную сессию бурным подъемом. Фьючерс на индекс S&P на премаркете стоит в нулях. Цены на нефть продолжают рост. Баррель сорта Brent стоит $57,09 (+0,5%). Свежие данные от Baker Hughes показали рост числа буровых вышек в США за прошлую неделю на 17 штук, подтвердив тем самым тенденцию к увеличению показателя.

Евро/доллар символически снижается утром в понедельник. Основные торги идут вокруг 1,0760. Против доллара все еще играют пятничные данные по рынку труда в США за январь: компоненты релизов вышли слишком неоднородными, чтобы строить на них покупку доллара.

Российский рубль начал очередную февральскую неделю резким укреплением в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит сейчас 58,66 руб. (-0,5%). Рынок, похоже, очень веселят намерения Минфина РФ покупать валюту с завтрашнего дня. Сопоставив объемы теоретической закупки с дневными параметрами торгов, участники рынка сделали разумный вывод о том, что действия ведомства останутся незамеченными в общей канве катализаторов и драйверов. А жаль, хорошая была идея. Торги понедельника пара доллар/рубль проведет в диапазоне 58,50-59,85.

Индекс ММВБ проторгуется в пределах отметок 2200-2245 пунктов.

По информации из деловых кругов, разрешение баллотироваться на пост президента Южной Кореи бывшему генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну во многом объясняет причины «внезапного» импичмента Пак Кын Хе. Роль в нём сыграла администрации Барака Обамы, которая не только подготовила статусную политическую площадку для своего верного союзника, но и стремилась не допустить возможного ухода крупнейшей после КНР и Японии экономики Азиатско-Тихоокеанского региона из политического лагеря глобалистов, включая нормализацию отношений с КНДР и перспективу выхода на объединённую Корею.

Главной корпоративной новостью сегодняшнего дня стало сообщение о том, что Эдуард Худайнатов выставил на продажу свой главный актив «ННК». Официально информация не подтверждена и даже опровергнута самим владельцем. Тем не менее, деловая пресса ссылается на некого контрагента, федерального чиновника и представителей со стороны потенциальных покупателей. Мы не исключаем, что поиск покупателя действительно ведется, но по каким-то причинам представители «ННК» не афишируют свои намерения. Слухи о том, что актив может быть продан, ходят давно.

«ННК» компания небольшая, но интересна для основных игроков рынка. СМИ пишут о том, что потенциальными покупателями могут стать «Роснефть» и «Татнефть». На наш взгляд, «Татнефть» вполне могла бы приобрести данный актив, а вот «Роснефти» вряд ли сейчас до покупки «ННК», хотя речь идет не о таких больших деньгах. Из виду упущен «ЛУКОЙЛ», который как раз может составить реальную конкуренцию «Татнефти» за данный актив.

Компанию оценивают невысоко в районе $5-6 млрд. Столь низкая оценка связана с высокой долговой нагрузкой и низкими доходами. Да и каких-то весомых активов у компании нет. Наиболее интересными среди их являются Саратовское и Пайяхское месторождения, а также «Хабаровский НПЗ».Состоится сделка по продаже «ННК» в ближайшее время или чуть позже – не так важно, но сам факт возможной продажи еще раз является свидетельством того, что рынок укрупняется и мелким нефтегазовым компания на рынке места нет.

Среди других корпоративных событий стоит выделить закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА «ЧТПЗ» и «Мечела», а также отчетность по РСБУ за 2016 год «Аэрофлота».

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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