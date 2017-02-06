ГК Forex Club: Обзор сельскохозяйственного сектора

На прошлой неделе выросли цены кукурузы, а стоимость пшеницы обновила пятимесячные максимумы на ослаблении доллара и растущем экспорте Штатов. В то же время снизилась цена сои на слабом спросе из-за праздников в Азии. На Чикагской товарно-сырьевой бирже мартовские контракты на пшеницу за неделю с 30 января по 3 февраля выросли на 0,6% с 426,5 до 429,0 USD/буш, на кукурузу на +0,2% с 363,5 до 364,25 USD/буш, цена сои снизилась на -2,2% с 1048,75 до 1025,75 USD/буш.

По итогам января, стоимость пшеницы выросла на 2,8% до 420 USD/буш, цена кукурузы на 2,4% до 359,25 USD/буш, сои на 1,9% до 1024,0.

Прошедшая неделя для зерновых оказалась достаточно нервозной. В понедельник цены зерновых достигли минимальных ценовых уровней с начала января, и после недолгой стабилизации с 1 февраля продемонстрировали значительный ценовой рост. Стоимость пшеницы обновила пятимесячные максимумы, цены кукурузы также вышли на близкие многомесячным максимумам уровни. После сильного падения восстановление показала соя.

Главным фактором давления на стоимость выступают опасения сужения поставок зерна из-за протекционистской политики нового президента США Дональда Трампа. Штаты занимают лидирующие места среди производителей и экспортеров зерновых, а также продукции животноводства (главный потребитель зерновых), поэтому любые встречные ограничения между странами лягут тяжелым грузом на аграриев.

Несмотря на новогодние праздники, Китай продолжил влиять на рынок. Очевидно, что падение деловой активности Поднебесной снизило закупки зерновых и особенно сои, по которой КНР является импортером №1. Вместе с тем, поступившая в начале недели информация о росте в Китае запасов кукурузы, да и в целом наращивании производства зерновых, вызвало опасения на рынках по сужению спроса. Напомним, что неделей ранее появилась информация, что Китай проводит тайное субсидирование производителей риса, пшеницы и кукурузы более чем на $ 100 млн.

Финальным аккордами давления на цены стала сильная статистика Украины и РФ по экспорту и рекордным урожаям, а также новости о рекордной площади сева сельхозкультур в РФ, которая в 2017 превысит 80,1 млн га впервые за последние 15 лет.

Фактором кардинальной смены нисходящей тенденции зерновых стал доллар, при ослаблении которого происходит переоценка экспортно-импортных цен. В частности, за прошлую неделю индекс доллара (доллар против корзины ведущих валют) снизился до минимумов с ноября 2016 года, потеряв 0,7%, чем оказал значительную поддержку большинству сырьевых активов. Американский экспорт при этом становиться конкурентным. Сам же «зеленый» оказался под влиянием осторожности ФРС США в отношении кредитно-денежной политики. Также очевидно, что пауза в повышении ставки продлевает жизнь аграриям, привлекавшим средства в период «нулевых ставок».

Дополнила рыночный оптимизм статистика по зерновому экспорту Штатов, оказавшаяся неожиданно оптимистичной. По некоторым направлениям недельный экспорт старого урожая оказался самым высоким с октября 2013 года. Еще больше рынки вдохновили данные по производству биотеналога и биодизеля, в котором используются зерновые. В частности, по данным EIA, производство биодизеля находится на исторических максимумах, при этом 53% используемого сырья это соя.

В завершении отметим погодный фактор. Дождливая погода сдерживает сбор урожая в Бразилии (начало сбора сои в январе) и Аргентине, в результате чего покупатели возвращаются к закупкам у Штатов, особенно после ослабления доллара. Впрочем, такая погода благоприятна для сева и нового урожая. А вот Африка продолжает страдать от вредителей насекомых. Посевы кукурузы потеряны на огромных площадях, есть угрозы для Южной Африки. Ситуация достигла критической отметки, и ООН намерена провести экстренное совещание по данному вопросу.

По нашим оценкам, ослабление доллара формирует неплохие перспективы для продолжения роста стоимости зерновых. Выход Китая из новогодних праздников оживит рынок. При этом нахождение в периоде межсезонья и, соответственно, неопределенности по будущему урожаю формирует зону риска. Также зоной риска остаются действия Трампа и пересмотра договоренностей по свободной торговле, особенно Североамериканское партнерство (Nafta), что может перекроить традиционные поставки в Канаду и Мексику и сформировать внутренний профицит, надавив на цены.

Мы повышаем оценку торгового коридора на будущую неделю для кукурузы в диапазоне 350-380 долларов за бушель, пшеницы 410-450 USD/буш, сои - 1010-1080 USD/буш.

На следующей неделе на динамику цен зерновых будут оказывать влияние данные по экспорту зерновых от USDA, и в четверг ежемесячный доклад WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates Report).

Андрей Шевчишин, аналитик

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