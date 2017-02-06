ФГ "Калита-Финанс": И снова валютные войны

Форекс

На прошедшей неделе доллар подпал под давление критики, направленной Президентом США Трампом и его экономическим советником Наварро против основных торговых партнеров США: Германии, Китая и Японии. Их обвинили в занижении валютных курсов с целью получения необоснованных конкурентных преимуществ для национальных производителей. Рынок воспринял нападки как пролог к возможной валютной войне, и как подтверждение явной незаинтересованности администрации Трампа в сильном долларе. Как результат, по итогам недели йена к доллару укрепилась примерно на 2%, евро к доллару – на 0.75%. Индекс доллара закрыл неделю ниже 100 впервые с начала ноября прошлого года. Достижение парой EUR/USD технической цели 1.085 кажется вполне вероятным на протяжении пары недель, дальнейший рост ограничен пока что восприятием фундаментальных факторов и сохранением веры в относительную жёсткость ФРС. Йена по итогам недели выглядит нацеленной на дальнейший рост, USD/JPY идет к цели в районе 109.5-110.0, от Банка Японии, пока что, не ждут роста агрессивности. Против тенденции ослабления индекса доллара пошел британский фунт, не сумевший закрепиться выше 1.25 к доллару и несколько сдавший по итогам недели. На недельном таймфрейме , GBP/USD пока остается в медвежьем тренде, имея неплохой шанс переломить его в среднесрочной перспективе.

Доллар/рубль

Рубль в глазах инвесторов с развивающихся рынков остается фаворитом. Сочетание сильной нефти, которая торгуется у верхней границы торгового диапазона последних месяцев, и высокой доходности рублевого долга провоцирует дальнейший приток иностранного капитала в российский долговой рынок. Банк России на прошлой неделе предсказуемо оставил ключевую ставку на прежнем уровне 10%, что привлекает инвестиции в долговые бумаги, с большой дюрацией. Как ни парадоксально на первый взгляд, этому способствует и анонсированная Минфином политика валютных интервенций с целью ограничения долгосрочной волатильности курса. С одной стороны, эта политика препятствует снижению ставки, сохраняя высокий дифференциал доходности к валютам фондирования, с другой стороны, гарантирует некоторую валютную стабильность в долгосрочной перспективе, что хорошо именно для бумаг с дальними сроками погашения. Позитивные моменты при прочих равных нивелируют до некоторой степени само давление, которое окажут интервенции Минфина. Возобновление интенсивных боев в Донбассе пока что игнорируется инвесторами, сосредоточенными на перспективах улучшения российско-американских отношений. На следующей неделе пара USD/RUB ожидается в диапазоне 58.5 – 60.1. EUR/RUB ожидается в диапазоне 62.5 – 64.0.В начале недели возможно ослабление под давлением начала интервенций Минфина. Среднесрочно сохраняется небольшой потенциал укрепления рубля.

Фондовый рынок

Приток капитала в западные фонды, инвестирующие в российские облигации, за неделю, закончившуюся 1 февраля, вырос до рекорда $140 млн. Рост интереса к бумагам наблюдается уже 12 недель подряд. Приток капитала на долговой рынок поддерживает и российские акции, индекс РТС по-прежнему консолидируется под уровнем 1200, отражая поведение нефти. Надо отметить при этом, что технические индикаторы все еще указывают на серьезную перекупленность индекса на недельном таймфрейме, которая будет препятствовать дальнейшему росту. Индекс ММВБ по итогам недели отступил от максимумов выше 2250, отразив укрепление рубля при относительно стабильном индексе РТС, техническая картина на дневном таймфрейме подразумевает возможность продолжения краткосрочной коррекции. На следующей неделе можно ожидать роста волатильности в нефти, которая отразится и российских индексах.

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