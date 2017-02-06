"Ай Ти Инвест": Рынки. Недельный прогноз.

S&P500 (2 297 п.). В пятницу 03/02 индекс, повысившись на 0,7%, вновь приблизился к историческому максимуму. Повышение сопровождается сокращением волатильность. Индекс как бы выталкивается выше все более настойчивыми покупателями. Такое сжимание амплитуды колебаний при хорошо читаемом направлении движения котировок – сильный графический аргумент в пользу продолжения этого движения. Т.е., вероятно, сейчас мы видим завершающий этап долгосрочного бычьего тренда американских акций, но это завершение, судя по графику, произойдет после еще большего взлета цены. Пока открывать короткие позиции в индексе не рекомендуется. Играть на повышение спекулятивно – можно. Покупать же на длинный срок с целями прироста 10% и более – уже, пожалуй, излишне рискованно.

Brent (56,9 долл./барр.). Нефть консолидируется в диапазоне 53-57 долл. И этот диапазон, постепенно сужается снизу: каждое последующее локальное «дно» выше предыдущего. Такая формация свидетельствует о накоплении потенциала дальнейшего повышения, хотя бы и недолгого. Это повышение способно увести цену к 62 и выше долл./барр. уже в феврале. Дальше, предположительно, начнется новый цикл понижения цен.

Рубль (58,9 руб./долл., 63,5 руб./евро). Опираясь на вероятное удорожание нефти, продолжение политики высоких процентных ставок, не иссякший спрос на российские активы и избыток иностранной валюты внутри страны все еще имеет хорошие шансы на укрепление. Вторая половина прошлой недели наглядно показала неустойчивость курсов западных валют к рублю, они снижались, практически, безкоррекционно. Поэтому не нужно удивляться значениям в районе 58-57 рублей за доллар еще до завершения зимы.

ММВБ (2 226 п.), РТС (1 190 п.). Российский рынок акций, отчасти как и американский, начинает перегреваться. Говорить о его значительном апсайде в настоящее время вряд ли оправданно. И, как и в случае с индексом S&P500, покупая сейчас, нужно быть готовым к заметной коррекции вниз. Но, судя по настрою нефти и рубля, индекс РТС пока будет стремиться в район 1 250 п. Насколько способен подорожать рублевый индекс ММВБ – спрогнозировать сложно, но его динамика наверняка будет отстающей по отношению к РТС.

Индекс доллара DXY (99,7 п.). Видимо, индекс снова готов к повышению, в сторону 103 п. Тренд усиления доллара вряд ли окончен. И потому покупать евро, иену, фунт против него, пожалуй, рано.

Золото (1 223 долл./унц.). Давать прогноз и обоснование его перспектив, по-прежнему, проблематично. Можно остановиться на том, что биржевая цена золота примерно на 20% превышает его среднемировую себестоимость, что снижает его инвестиционную привлекательность (как и возвращение США к повышению учетных ставок).

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