Альпари: Валютная пара EUR/USD: ожидается движение против американской сессии

В пятницу торги по евро после выхода NFP закрылись в плюсе. Американский доллар попал под давление, поскольку трейдеры в последнем отчёте сконцентрировали своё внимание не на росте рабочих мест, а на пересмотренных показателях в сторону снижения за ноябрь и декабрь на 41 тыс., а также росте безработицы до 4,8% и снижении средней заработной платы до 0,1% (прогноз был 0,3%). Индекс деловой активности ISM в секторе услуг снизился с 56,6 до 5,5 пункта (прогноз был 57,0).

В США в январе экономика добавила 227 тыс. новых рабочих мест по сравнению со 157 тыс. в декабре прошлого года и прогнозом 175-180 тыс. Курс евро/доллар закрылся на уровне 1,0784 против минимума 1,0709 (+75 пунктов).

Сегодня понедельник – день откатов. Поскольку от минимума 1,0709 цена отрикошетила к уровню 1,0797, то в понедельник рассматривается движение против американской сессии, то есть ожидается ослабление единой валюты против доллара США до 1,0744. Вероятно, цена перед тем как упасть вернётся к уровню 1,0800.

Сценарий с ослаблением евро может не сработать, так как в пятницу в течение дня должно было быть однонаправленное движение, а сформировалась дневная «свеча» с маленьким «бычьим телом» и длинной нижней тенью. За последние два дня появился диапазон 1,0709-1,0829. В какую сторону цена выйдет, в ту и будет движение пары евро/доллар.

Стоит следить за доходностью американских облигаций. В Азии доходность 10-летних и 30-летних бумаг снижалась более 1%, чем и надавила на доллар. Если падение продолжится на торгах в Европе, то евро подорожает. Для ослабления единой валюты нужен рост доходности. На новости в календаре не обращаем внимания.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0744, максимум – 1,0802, закрытие – 1,0759.

В 12:10 мск еврозона опубликует индекс деловой активности в розничной торговле за январь.

В 12:30 мск в еврозоне выйдет индекс уверенности инвесторов (от Sentix) за февраль.

В 17:00 в еврозоне выступит глава ЕЦБ Марио Драги.

В 18:00 мск в США выйдет индекс условий рынка труда от ФРС за январь.

Владислав Антонов, аналитик

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