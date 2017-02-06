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mfd.ruАналитикаКомментарии6 февраля 2017 г.Банк "Глобэкс": индекс ММВБ начнет торговую нед...
сегодня
10:02

Банк "Глобэкс": индекс ММВБ начнет торговую неделю ростом

Мы прогнозируем рост котировок индекса ММВБ до 2230-2235 пунктов на открытии торгов. Внешний фон складывается позитивным. В пятницу американский фондовый индекс широкого рынка S&P 500 пошел снова на штурм отметки 3000 пунктов на фоне хорошей макростатистики и подписании указа об ослаблении закона Додда-Франка. Это поможет финансовому лобби соблюдать меньше правил данного закона, что было позитивно оценено рынком – акции финансового сектора выросли до 2,5%. Мы полагаем, что торги в паре/доллар рубль отроются нейтрально.

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