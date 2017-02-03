ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,3-0,5%

Американские индексы в пятницу закрылись в плюсе на фоне первых шагов Д.Трампа по смягчению регулирования в финансовом секторе, а также позитивной статистике по рынку труда. S&P 500 вырос на 0,73%, Dow Jones – на 0,94%, высокотехнологичный индекс NASDAQ вырос на 0,54%. Сегодня американские индексы около нуля. S&P 500 потерял 0,01%, Dow Jones прибавил 0,01%, NASDAQ снизился на 0,07%

Нефтяные котировки в пятницу выросли на фоне введения США новых санкций против Ирана. Brent подорожала на 0,44% до $56.81, а WTI – на 0,54% до $53.83. Сегодня нефтяные котировки продолжают отыгрывать данную новость. Brent повысилась на 0,35%, до $57.01 за баррель, а WTI – на 0,39%, до $54.04. Азиатские рынки растут вслед за американским рынком, растут акции компаний финансового сектора. Nikkei225 вырос на 0,14%, KOSPI прибавил 0,23%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,11%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В Еврозоне состоится выступление главы ЕЦБ М.Драги. В Германии обнародую данные об объеме заказов в промышленных предприятиях за декабрь. В России сегодня Аэрофлот опубликует финансовыую отчетность по РСБУ за 2016 год. Мечел и ЧТПЗ закроют реестр для участия во внеочередном общем собрании акционеров.

Мы ждем позитивного открытия российского рынка с ростом на 0,3-0,5% на фоне роста цен на сырьевых рынках

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