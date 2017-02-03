Открытие Брокер: Рублю предстоит испытание покупками валюты в пользу Минфина

По итогам предыдущей торговой недели индекс ММВБ снизился с 2266,05 до 2226,61, а РТС — с 1195,61 до 1190,40 пт. Пара EUR/USD поднялась с $1,0713 до $1,079. USD/RUB — упала с 59,83 до 58,9425, а EUR/RUB — с 63,97 до 63,585. Нефть Brent подорожала за неделю с $55,52 до $56,81 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос с 2294,69 до 2297,42.

Период корпоративной отчётности на развитых рынках достиг своего пика и начнёт постепенно спадать. Стоило ВВП США оказаться хуже прогнозов, а заказам на товары длительного пользования — уйти в минус, как на рынке заговорили о грядущем смягчении риторики ФРС, и регулятор не подвёл. Последнее заседание завершилось весьма настороженным заявлением. Было ли это случайностью или новым трендом, покажут данные за январь. Впрочем, вторая неделя месяца, как правило, бывает довольно скудной на события.

В понедельник утренний календарь предоставит возможность отыграть статистику по розничным продажам в Австралии. Однако более значимые события начнутся с европейской сессии. В Германии опубликуют данные по заказам в промышленности. Затем выйдут данные по розничным продажам в Германии, Франции, Италии и еврозоне. Кроме того, в еврозоне будет опубликован индекс доверия инвесторов SENTIX. В России «Аэрофлот» отчитается по РСБУ за 2016 год, а «Мечел» закроет реестр на участие в собрании акционеров.

На вторник запланирована публикация индексов деловой активности Китая от CAIXIN. Поскольку неделей ранее в КНР отмечались новогодние праздники, то публикация неофициальных индексов деловой активности была отложена. Однако это не снижает их актуальности в свете постоянных страхов по поводу замедления экономики Китая. Резервный Банк Австралии примет решение по ставке. Германия поделится статистикой по промышленному производству. В США опубликуют цифры по торговому балансу. В России станут известны сводные данные по инфляции за первый месяц года. Кроме того, появится отчётность «Сбербанка» по РСБУ за январь.

В середине недели Япония опубликует статистику торгового баланса, а также машиностроительных заказов. Китай поделится текущим состоянием иностранных инвестиций. И, кроме этого, в среду интересны будут лишь отчёты по запасам, потреблению и добыче нефти в США.

В четверг календарь вновь откроют уточнённые данные по японским машиностроительным заказам. Затем наступит время германских данных по торговому балансу. В США будут опубликованы традиционные еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице.

В последний торговый день недели Япония поделится статистикой по ценам производителей. Китай сообщит об успехах во внешней торговле, что традиционно становится источником волатильности на сырьевых рынках. В частности, будет интересно отследить данные по импорту угля и нефти. Во Франции опубликуют статистику по промышленному производству. Британский календарь на этот день предусматривает данные по торговому балансу и промышленному производству. В США выйдет предварительный индекс потребительской уверенности Университета Мичигана, а поздно вечером будет опубликован отчёт Baker Hughes по активным буровым. В январе нефтяники США резво наращивали производственные мощности, что оказывало негативное влияние на котировки. В России опубликуют статистику торгового баланса.

Настроения в Азии были вполне оптимистичные на фоне закрытия S&P 500 вблизи исторического максимума. Администрация Д. Трампа намерена пересмотреть финансовое регулирование банков, что на рынке приветствовали покупками акций соответствующего сектора. Кроме того, рост числа рабочих мест на 227 тыс. превысил ожидания, что говорит о здоровье экономики и перспективах роста потребления. Между тем, уровень безработицы всё же вырос до 4,8%, провоцируя шестое подряд недельное ослабление индекса доллара. Впрочем, президент ФРБ Сан-Франциско Дж. Уильямс не согласен и утверждает, что три повышения ставки в текущем году всё еще на столе. Примечательно, что на прошлой неделе центральные банки Японии, США, Англии и РФ проводили заседания, и все оставили ставки без изменений. Доходность по американским 10-летним казначейским бумагам находилась на уровне 2,46%. К 8:50 (мск) Shanghai Composite составил 3148,00 (+0,25%), Nikkei 225 — 18970,96 (+0,28%).

Нефть завершила прошлую неделю ростом на фоне опасений, что новая администрация США введёт обновлённый пакет санкций против Ирана, который в пятницу провёл испытания баллистической ракеты. Между тем, в пятницу также вышел отчёт Baker Hughes, который говорит, что текущие цены вполне выгодны американским сланцевым компаниям. Число активных нефтяных буровых в США выросло за прошлую неделю на 17 единиц до 583 штук.

Однако, если смотреть отчёты Минэнерго США, то за последние три недели роста добычи не наблюдается. Согласно последнему отчёту, на неделе, завершившейся 27 января, добыча в США упала на 46 тыс. бар. до 8,915 млн бар. в сутки. Ослабление доллара в течение шести недель также помогает нефти оставаться в растущей тенденции, но более весомую поддержку американская валюта оказывает золоту. За прошедшую неделю резервы SPDR Gold Trust увеличились с 799,07 тонн до 814,51 тонн. Рост цены золота за месяц составляет 4,3%, а в годовом выражении металл подорожал на 4,2%. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent стоил $57 (+0,33%), WTI — $54,02 (+0,35%), золото торговалось на уровне $1225,7 (+0,40%), медь — $5802,59 (+0,61%), никель — $10350 (+1,22%), палладий — $761,15 (+1,62%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 99,74. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,078 (-0,07%), GBP/USD — $1,249 (+0,1%), USD/JPY — 112,54 (-0,07%).

Российский рынок завершил прошлую неделю снижением. Однако произошло это под давлением внутренних факторов, а вот внешние финансовые потоки всё еще остаются позитивными для РФ. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 1 февраля, фонды, инвестирующие в активы РФ, получили $287 млн по сравнению с $70 неделей ранее. Одни лишь фонды облигаций привлекли $140 млн в ожидании решения ЦБ РФ. Естественно, что ЦБ не разочаровал, так как оставил ставку на прежнем уровне, да еще намекнул об ухудшении перспектив её снижения в ближайшее полугодие. Инфляция в январе замедлилась до 5,1% при ставке 10,0%, что делает рубль неприлично высокодоходным по сравнению с конкурентами. Предстоящая неделя для российских активов вновь может оказаться сложной. Конечно, нефть дорожает и это способствует позитивному отношению к российским акциям. С другой стороны, пока нет конкретных поводов для реализации надежд на нормализацию отношений РФ и США, хотя вербальные сигналы всё же поступают. У рубля будет испытание в виде начинающихся покупок валюты в пользу Минфина. Ожидается, что ежедневно с 7 февраля ЦБ будет покупать валюту на 6,3 млрд рублей. Впрочем, объем этот далеко не огромен для российского валютного рынка, поэтому влияние будет ограничено. Тем не менее, на коротких отрезках основные валютные пары могут демонстрировать повышенную волатильность. В целом, на рынке ожидается торговля в диапазоне 2200-2250 с тенденцией к снижению.

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