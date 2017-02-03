ИФК «Солид»: Рост цен на нефть может прибавить оптимизма отечественным инвесторам

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent подтянулись к отметке в $57 за баррель на фоне сообщений о снижении добычи нефти странами ОПЕК+. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2225-2230 пунктов по индексу, предполагая, что повышение мировых цен на нефть может прибавить оптимизма отечественным инвесторам.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.67% при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение этого фондового индикатора оказало повышение котировок акций нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (+1.3%), BP (+1.3%) и банков HSBC (+1.2%), Barclays (+3.4%). Сдержало повышение индекса FTSE 100 снижение котировок акций горнодобывающих предприятий Glencore (-4.8%), BHP Billiton (-2.5%) и Rio Tinto (-3.5%).

Тема Brexit продолжает оставаться в центре внимания инвесторов. По словам, кандидата президента Дональда Трампа на должность посла США в Евросоюзе Теда Маллока, Brexit сейчас является сейчас самым значимым политическим событием, а вместе с ним - грядущие выборы в ряде стран Европы, на которых будет решаться судьба европейской интеграции, будущее еврозоны. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в пятницу вырос на 0.65%, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции банков BNP Paribas (+1.5%), Credit Agricole (+1%) и нефтегазового гиганта Total (+1.4%). Немецкий индикатор DAX (+0.2%) также повысился на фоне роста котировок акций банка Deutsche Bank (+3.6%) и компании Continental (+4.1%), внесших существенный вклад в его подъем.

Фондовый рынок США в пятницу прибавил. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.94%, а наибольшее положительное влияние на его рост оказали акции банков Goldman Sachs (+4.6%) и JPMorgan Chase (+3.1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ прибавил 0.54% на фоне повышения котировок акций Amgen (+5%), Seagate (+2.3%) и Starbucks (+2.2%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.73%) также продемонстрировал позитивную динамику при оборотах на 10% выше среднемесячных. При этом повышением в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (+2%), а снижением - индекс сектора неосновных потребительских товаров (-0.1%).

Рынок акций РФ в пятницу вырос. Индекс ММВБ прибавил 0.41% в основном благодаря повышению котировок акций НОВАТЭКа (+2.3%), Сбербанка (+0.6%) и Сургутнефтегаза (+2.2%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+1.62%) вырос больше благодаря укреплению позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов "Аэрофлота" по РСБУ за 2016 год.

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