ГК Forex Club: Слабость доллара - польза для рубля

Фондовый рынок

Неопределенность, которую провоцирует политика Дональда Трампа спровоцировала в начале недели падение на фондовых рынках. Но в пятницу американская тройка возобновила рост.

С точки зрения макроэкономической статистики предстоящая неделя будет не слишком интересной. Хотя рынок будет следить за комментариями представителей ФРС США. Это становится тем более актуально, что по итогам февральского заседания со стороны Центробанка США не поступило сигналов о том, когда может произойти следующее повышение ставки.

Любых намеков на то, что повышение ставки может быть отложено, будет достаточно для того, чтобы S&P500 (ES) продолжил попытки пройти сопротивление 2300,00. Однако, если Трамп будет придерживаться ранее избранной позиции протекционизма, именно эта отметка может стать интересной точкой для открытия позиций на продажу.

Товарно-сырьевой рынок

Попытки нефти Brent вырваться за пределы установившегося ранее диапазона 53,70 – 57,25, прорвав его верхнюю границу, успехом не увенчались. Сведения о том, что все участники соглашения в формате ОПЕК+ выполняют взятые на себя обязательства по сокращению добычи, существенного влияния не оказали. Равно как и информация о том, что президент США Дональд Трамп может ввести новые экономические санкции против Ирана.

Все это свидетельствует о том, что пока нефть не готова закрепиться в более высоком диапазоне. А значит, что в районе верхней границы текущего Brent (BRN) имеет смысл рассматривать краткосрочные продажи энергоносителя. В частности, на предстоящей неделе данные по коммерческим запасам в США, в случае роста показателя, окажут на энергоноситель дополнительное локальное давление.

Изменить диапазон нефть сможет только после публикации данных по мировому спросу и предложению от EIA при условии, что отчет отразит внушительное сокращение дисбаланса. Только тогда можно будет ждать, что цены нацелятся на рост в район уровня 58,40 (январский максимум) и далее, к 60,00 в случае его прорыва.

Валютный рынок

Рубль на прошлой неделе снова обновил максимум к доллару. Котировки пары USD/RUB снизились в пятницу до отметки 58,71. В высокой степени это было обусловлено слабостью доллара. Трамп и его советник по экономике весьма негативно высказались относительно курса доллара, дав понять, что он вредит экономике Штатов. Похоже, что Штаты готовы ввязаться в валютные войны. Дополнительным фактором поддержки выступило и решение Банка России сохранить ставку на прежнем уровне 10%.

Слабость доллара поддержала и котировки нефти. И это также идет на пользу рублю. Тем не менее, говорить о том, что на текущем этапе у Brent есть много оснований для роста, не стоит. Скорее всего, Brent начнет снижение в пределах ранее установившегося диапазона 53,70 – 57,25. Кроме того, уже на следующей неделе Минфин начинает покупки валюты для пополнения резервов. И это будет выступать фактором давления на рубль. Однако сильного падения ждать не стоит, поскольку Банк России своими действиями на опережение частично нивелировали эффект.

Таким образом, у рубля есть все шансы понести умеренные потери. Но пока ждать движения существенно выше отметки 60,00 не стоит.

На предстоящей неделе Резервный Банк Австралии объявит решение по монетарной политике. С начала года пара AUD/USD выросла почти на 7%. И это может вызвать недовольство регулятора. Кроме того, не стоит забывать о том, что в последнее время статистика из Австралии выходила не слишком позитивная. В частности, инфляция оказалась ниже ожиданий: 0,4% против 0,5% г/г. Снизились и разрешения на строительство.

Кроме того, не стоит исключать из поля зрения тот факт, что на текущем этапе Трамп активно говорит о том, что дорогой доллар вреден для американской экономики. А это значит, что вслед за президентом США об этом же могут заговорить и представители других стран, развязывая валютные войны.

Учитывая сказанное, а также внушительный рост австралийского доллара в январе, высока вероятность увидеть, как минимум, вербальные интервенции со стороны австралийского Центробанка. В случае, если поступят намеки на снижение ставки или будет высказано недовольство текущим курсом оззи, пара AUD/USD начнет падение. Интересны будут продажи в районе уровня 0,7700 с первичной целью на 0,7560.

Ирина Рогова, аналитик

Другая аналитика