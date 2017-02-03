УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В пятницу, 3 февраля, российский фондовый рынок торгуется в слабо растущем боковике: индекс ММВБ прибавляет всего 0,1%, РТС – чуть больше (+0,7%) за счет укрепления рубля на 0,3% (до 59,3 за доллар).

Стоимость нефти сегодня торгуется на уровне вчерашнего закрытия (чуть выше $56 за баррель Brent спот). Сырьевой рынок находится под влиянием разнонаправленных факторов, которые нивелируют друг друга. С одной стороны, поддержку «бычьему тренду» в нефти оказывает усиление геополитической напряженности между США и Ираном (ракетные испытания последнего вызвали резко негативную реакцию со стороны США и даже намерение ввести новые санкции). С другой стороны, укрепляющийся третий день подряд доллар (индекс DXY вырос с 99,5 до 100,1 пунктов) несколько сдерживает рост котировок «черного золота».

Крепкий доллар никак не мешает ревальвации отечественной валюты: за 3 дня стоимость американской валюты снизилась на 1 рубль – с 60,2 до 59,2 рублей. Если ранее «на руку» курсу рубля сыграла подорожавшая за прошедшие 3 дня почти на $2 за баррель нефть, то сегодня поддержку оказывает сохранение ЦБ РФ учетной ставки на уровне 10% и комментарии регулятора, что следующей повышение может произойти не ранее 2 квартала. На следующей неделе, вероятно, рубль немного ослабеет (до 60 руб за доллар), когда Минфин выйдет с обещанными валютными интервенциями на рынок, даже несмотря на то, что объемы операций будут незначительны (около 6 млрд руб в день).

В лидерах рынка сегодня акции ФСК (+2,6%), Новатэка (+2,5%) и ММК (+2,5%). Среди аутсайдеров: лидер роста с начала года Русал (-4,9%), а также Башнефть обычка (-3,7%) и Фосагро (-2,2%).

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