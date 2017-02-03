Открытие Брокер: Низкая активность и слабая растущая динамика индекса сохранятся до вечера

К 15:16 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,27% до 2223,44 пт., а РТС прибавил 0,8% до 1180,79 пт. К середине дня индекс ММВБ демонстрировал незначительные изменения относительно закрытия накануне, торгуясь на пониженных объёмах. ЦБ РФ сохранил ключевую ставку без изменения и даже ухудшил прогноз снижения ставки в первом полугодии. Соответственно, рубль останется одной из самых высокодоходных валют мира, но об этом позже. В лидерах дня оказались бумаги «ФСК ЕЭС» (+2,41%), «НОВАТЭКа» (+2,06%), «Россетей» (+1,51%), Yandex N.V. (+1,46%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,26%). На отрицательном полюсе оказались бумаги лидеров предыдущего дня: «РУСАЛ» (-6,09%), «ТМК» (-3,55%), «Башнефть» (-3,47%), «Соллерс» (-3,24%), «Северсталь» (-2,32%). Частичное давление на бумаги металлургов оказывает рубль, который не оставляет попыток укрепления. Нефть в районе $57 стимулирует покупки в нефтегазовом и банковском секторах: «Газпром» (+0,52%), «Роснефть» (+0,08%), «ЛУКОЙЛ» (+0,37%), «Сбербанк» (+0,32%). Позитивом для рынка можно считать PMI в сфере услуг РФ, который вырос в январе до максимума с 2008 года, или до 58,4 пункта с 56,5 в декабре. Активность на рынке заметно снизилась, что вполне ожидаемо в день заседания Совета директоров ЦБ РФ и публикации данных по рынку труда в США.

Рубль незначительно укреплялся против основных валют-конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3370 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,25, недельная осталась на уровне 10,38, а месячная снизилась до 10,45%. Совет директоров ЦБ РФ принял решение о сохранении ключевой ставки без изменения. Более того, в заявлении говорится следующее: «С учётом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился». В частности, отмечается, что замедление инфляции и инфляционных ожиданий в январе может носить временный характер в связи с укреплением курса рубля и хорошего урожая в 2016 году. ЦБ РФ отмечает, что покупки валюты Минфином не окажут существенного влияния на рынок. С другой стороны, сам факт упоминания данного обстоятельства все же говорит об обратном. Возможно, что в ЦБ опасаются ослабления рубля в связи с валютными покупками. Поэтому регулятор предпочёл продолжить стимулировать сберегательное поведение граждан, а не разогревать инфляцию кредитным расширением. И, естественно, избыточно жёсткая денежная политика позволит предотвратить негативное влияние сохраняющейся внешнеэкономической неопределённости на курсовые и инфляционные ожидания. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос ставки, состоится 24 марта, но перспективы каких-либо действий ЦБ заметно ухудшились. После решения ЦБ РФ рубль сохранил свои небольшие достижения против основных конкурентов.

Возможно, что плавное усиление позиций рубля продолжится, тем более что нефть этому способствует, как и находящийся под давлением на мировом рынке доллар. Кстати, Минфин раскрыл информацию о возможных покупках с 7 февраля по 6 мая. Согласно информации ведомства ежедневно будут осуществляться покупки на 6,3 млрд рублей. Приобретённые средства будут зачисляться на счета Казначейства РФ в ЦБ. К 15:16 (мск) пара USD/RUB потеряла 0,18% до 59,31, EUR/RUB – 0,45% (63,6575).

Европейские индексы преимущественно подрастали. Явным позитивом стала макроэкономическая статистика. PMI в сфере услуг еврозоны вырос до 53,7 пункта при ожиданиях 53,7 пункта. В предыдущие дни европейские бумаги снижались, накапливая потенциал для отскока. И, естественно, наиболее серьёзный потенциал был накоплен в банковском секторе: Barclays PLC (+2,61%), Deutsche Bank AG (+1,07%), Societe Generale SA (+0,49%).

Напротив, в сырьевых бумагах наблюдались распродажи под впечатлением ухудшения китайской статистики. PMI CAIXIN в производственном секторе упал до 51,0 пункта при ожиданиях 51,8 пункта. Соответственно: Anglo American (-2,43%), BHP Billiton (-2,44%), Antofagasta PLC (-2,86%). Статистика Великобритании, напротив, начала выдавать негатив за негативом. Индекс PMI в сфере услуг упал до 54,5 пункта при ожиданиях 55,8. И, кстати, розничные продажи в еврозоне снизились на 0,3% при ожиданиях 0,3% роста, а в годовом выражении подросли на 1,1% при ожиданиях 1,8%. К 15:15 (мск) индекс DAX составил 11657,78 пт. (+0,26%), CAC40 – 4833,25 пт. (+0,81%), FTSE 100 – 7172,95 пт. (+0,45%).

На рынке нефти сохраняется эхо испытаний баллистической ракеты в Иране, произошедших накануне. Агентство Reuters ссылается на свои источники в Белом доме, которые говорят о новых мерах против Тегерана, которые подготовлены администрацией Д. Трампа. И, естественно, в памяти сохраняется заявление российского министра энергетики А. Новака о том, что договорившиеся страны уже сократили добычу на 1,4 млн бар., а российские компании готовы выполнить свою часть договора с опережением графика. Однако риски на рынке все же сохраняются. В частности, источником серьёзной просадки может быть избыточный объём длинных позиций в нефти. Если котировки не смогут преодолеть максимум на решении OPEC, то утомившиеся ждать спекулянты будут готовы зафиксировать свои позиции. К 15:15 (мск) нефть марки Brent стоила $56,76 (+0,35%), WTI – $53,71 (+0,32%), золото – $1213,3 (-0,50%), медь – $5862,11 (-0,99%), никель – $10245 (-1,44%), палладий – $752,6 (-0,85%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,3% до 100,09. CAD, AUD, NZD слабели от -0,1% до -0,3% против валюты США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD – $1,073 (-0,22%), GBP/USD – $1,249 (-0,28%), USD/JPY – 113,12 (+0,29%).

В 16:30 (мск) выйдет статистика по рынку труда в США (ожидается 175 тыс. новых рабочих мест), в 17:15 (мск) выступит президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс, в 17:45 (мск) будет опубликован индекс активности в сфере услуг и сводный показатель от Markit, в 18:00 (мск) – заказы в обрабатывающей отрасли США, а также индекс ISM США в непроизводственной сфере. В 21:00 (мск) будет опубликован традиционный пятничный отчёт Baker Hughes по активным буровым установкам.

Главным событием вечера станет публикация данных по рынку труда в США. Если статистика ADP Services, показавшая создание 246 тыс. новых рабочих мест в частном секторе, подтвердится, то это станет поводом для резкого укрепления доллара. С другой стороны, нефть также получит повод для роста, так как повышенная экономическая активность означает рост потребления топлива. В остальном, для движения российского рынка существенных поводов нет, поэтому закрытие произойдет в диапазоне 2210-2230 пунктов по ММВБ. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,2%.

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