ИнстаФорекс: Рост российского рынка сдерживает несколько факторов

В пятницу российские фондовые рынки торгуются в умеренном «плюсе». Оптимизм поддерживает в целом благоприятный внешний фон, где европейские индексы и американские индексы прибавляют в цене. При этом активность покупателей сдерживает возвращение котировок Brent под отметку 57 долл./барр. К 14.45 мск. ММВБ прибавляет 0,25%, до 2223. РТС повышается на 0,88%, до 1181. Рубль открылся небольшим гэпом вверх и во второй половине дня растет на 0,3% и 0,6% к доллару и евро соответственно.

В ходе сегодняшнего заседания Банк России оставил ставку на уровне 10%, как и ожидалось. Поэтому решение регулятора не вызвало заметной реакции на рынке. В голубых фишках нет единой динамики. Хуже рынка смотрятся бумаги «Северстали», которые дешевеют более чем на 2,5% на известиях об увеличении налоговых претензий ФНС почти в 8 раз в годовом выражении. При этом «Северсталь» не исключает, что в будущем размер претензий вырастет еще.

ТМК в ходе SPO привлекла более 60 инвесторов, причем на крупные фонды пришлось менее трети. 80% из привлеченных инвесторов – международные. Компания разместила 138,8 млн обыкновенных акций по цене 75 руб. за акцию. При этом акции ТМК торгуются под давлением (-3,87%), как и бумаги других металлургических компаний. НЛМК, «РусАл» и «НорНкель» дешевеют на 0,75%, 6,04% и 1,31% соответственно.

Отчасти сдерживающим для отечественных бенчмарков фактором также стало заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который обвинил Россию в нарушении межгосударственных договоров в связи с решением об установлении пограничной зоны. Кроме того, сегодня США публикуют ключевые данные по рынку труда, и если показатели окажутся сильными, доллар получит поддержку, что может надавить на котировки нефти. Таким образом, до конца дня у индексов вряд ли появится возможность развить импульс роста.

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