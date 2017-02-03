Альпари: Воз и ныне там: ЦБ РФ оставил ставку без изменений

Банк России по итогам первого в этом году заседания оставил ключевую ставку без изменений на уровне 10%. Решение банка было ожидаемым и уже учтено рынком. В связи с этим реакция в рублевых парах на решение регулятора нейтральная.

Вероятно, часть бизнес-сообщества удивилось такому решению. Ведь макростатистические показатели по итогам 2016 года достаточно хорошие: инфляция ниже 6%, темпы падения ВВП сократились до -0,2%, рубль укрепился. Все это могло бы стать причиной снижения ставки как минимум на 0,5%. Мы предполагаем, что на планы Центробанка повлияло решение Минфина РФ о введении нового бюджетного правила, хотя в своем релизе банк это опровергает.

Покупка валюты на внутреннем рынке приведет к ослаблению рубля. Цены на нефть держатся выше $40 за баррель уже более полугода, в ближайшие месяцы вряд ли ситуация изменится, а значит, уже весной ЦБ РФ по поручению Минфина может выйти на валютный рынок. Таким образом, инфляционные риски, так или иначе, возрастают.

Покупка и продажа валюты в рамках бюджетного правила требует более жесткой политики от Центробанка, так как от целевого уровня по инфляции в 4% в этом году он отказываться не намерен. Чтобы контролировать волатильность курса и удержать рубль от обвала, мегарегулятор будет понижать ставку медленно и осторожно. Поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий позволит ограничить инфляционные риски, в том числе краткосрочные риски в связи с началом покупок Минфином России иностранной валюты на валютном рынке, говорится в релизе ЦБ РФ.

В любом случае в рублевых парах наметился локальный разворот, в среднесрочной перспективе российская валюта будет ослабевать, и к середине весны пара доллар/рубль может достигнуть отметки 64-65, пара евро/доллар – 65-67.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента

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