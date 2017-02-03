ГК Forex Club: НЕФТЬ: окажут ли влияние на рынок новые санкции против Ирана

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на позитивной территории после того, как США объявили о намерении ввести новые санкции против Ирана.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне в 12.40 по московскому времени подрастали на 0,2% до 56,77 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке дорожал на 0,1% до 53,72 доллара за баррель.

Новые санкции против Ирана могут быть введены уже в пятницу 3 февраля, но они не затронут ядерную сделку, и не будут затрагивать возможности Ирана торговать нефтью.

Рынок отреагировал покупками на новости о санкциях, но на самом деле, для цен здесь больше негатива, чем позитива. Очень легко может так статься, что вот эти санкции – это максимум, который сделает администрация Трампа для реализации одного из пунктов его предвыборных обещаний. Получится, наоборот, Иран теперь может спокойно работать, а инвесторы не опасаться сотрудничать с ним.

Согласно опросам информационного агентства Bloomberg участники рынка полагают, что страны ОПЕК и не-ОПЕК выполнили обязательства по сокращению добычи на 60%. Официальные данные ОПЕК будут опубликованы позже в феврале. В обозримом будущем именно эти данные и будут двигать рынком. Новости вокруг санкций Ирана будут иметь краткосрочное влияние на рынок.

Валерий Полховский, аналитик

Другая аналитика