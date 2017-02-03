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mfd.ruАналитикаКомментарии3 февраля 2017 г.Freedom finance: ЦБ ограничится тем, что отмети...
сегодня
12:01

Freedom finance: ЦБ ограничится тем, что отметит позитивные изменения в экономике, но ставку сохранит до весны

Вчерашняя новость о частичной отмене санкций, которая потрясла рынки вечером, почти не оказывает влияния на фондовый рынок сегодня, но все же, большинство основных бумаг в зеленой зоне. Также нефть торгуется в районе $57 за баррель, что способствует укреплению рубля и поддерживает котировки сырьевых бумаг.

Из статистики можно отметить множество индексов деловой активности PMI в странах Еврозоны за январь, а также данные розничных продаж. В России, возможно, опубликуют предварительные данные по динамике ВВП в 4 кв. В США ожидают даные с рынка труда и по промышленным заказам. Уровень безработицы, скорее всего, сохранится на нынешнем уровне, 4,7%, что даст позитивный импульс рынку.

Центральным событием станет заседание ЦБ. Ряд участников рынка полагает, что ЦБ готов пойти на снижение ставки на 0,5 п.п. из-за укрепления рубля и снижения инфляционных ожиданий. Я полагаю, что ЦБ ограничится тем, что отметит позитивные изменения в экономике, но ставку сохранит до весны. До конца 1 квартала предстоит выплатить более $15 млрд по внешним долгам, кроме того, еще $2 млрд будет куплено в резервный фонд, а значит, рубль будет меньше реагировать на рост нефти, и инфляция "застынет" на уровне 5,5-6%.

В случае, если ЦБ все-таки снизит ставку, рынок может вырасти на 1,5-2%, что делает возможным обновление максимумов на предстоящей неделе. В лидерах будут акции банков и сырьевых компаний. Если ЦБ сохранит ставку, рынок, на мой взгляд, также сегодня закроется в зеленой зоне, но роста будет меньше. Ориентир по Индексу ММВБ: 2230-2250 п, Пара USDRUB будет в коридоре 59-60.

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