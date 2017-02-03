ИнстаФорекс: История со смягчением санкций может запутать рубль

В ходе торгов четверга рубль продемонстрировал неплохой рост против основных соперников. Поводом для укрепления валюты стали покупки нефти и повсеместное давление на доллар на международном рынке форекс. По итогам внутридневных торгов рубль прибавил без малого 1% в паре с долларом, тогда как евро просел более чем на 0,5%.

В течение дня пара доллар/рубль касалась минимума 26 января на отметке 59,36 руб., и к закрытию осталась у нижней границы диапазона. На руку нашей валюте сыграло удорожание Brent, которая в моменте обновила 1-месячный максимум на подходе к 57,50 долл./барр. Поводом для покупок в сырьевом сегменте послужили сообщения о сокращении добычи в США и России, что позволило проигнорировать внушительный рост запасов углеводородов в Штатах. Но ключевую роль в росте рубля сыграла новая волна выхода из лонгов по USD на рынке форекс, вызванная довольно мягкими комментариями Федрезерва.

Сегодня состоится заседание Банка России, которое, скорее всего, пройдет незамеченным для рубля, поскольку снижения ставки с текущих 10% не ожидается. Более важным драйвером для нашей валюты может стать появившаяся накануне информация о том, что США смягчили санкции в отношении России, введенные в декабре. Впрочем, реакция рынка может оказаться весьма противоречивой, поскольку впоследствии эта информация была опровергнута пресс-секретарем Белого дома Ш. Спайсером. Во второй половине дня рубль будет ориентироваться на поведение USD, который могут порадовать сильные данные по рынку труда США.

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