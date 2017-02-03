Банк "Глобэкс": инвесторы снова скупают золото

Первый месяц нового года цена на золото завершила ударным ростом на 5,9% до $1214 за тройскую унцию. Инвесторы уходили в золото (защитный механизм) по причине неясности перспектив экономики США после выхода страны из Транстихоокеанского партнерства, начала строительство стены на границе с Мексикой и подписания ряда указов. Однако во второй декаде января градус напряженности на рынке снижался благодаря хорошему старту периода корпоративной отчетности американских корпораций. В результате фондовый индекс SP500 укрепился на 1,7% до нового исторического значения в 2298 пунктов.

В последнее время инвесторы реагировали на заявления госменеджмента Америки о чрезмерном укреплении доллара. Рост американской валюты негативно сказывается на бизнесе экспортёров и влияет на FOMC ФРС США. По итогам заседания Федрезерв повременил с повышением ставки. По нашему мнению, если продолжатся заявления подобного рода, то евро может укрепиться, а цена золота повыситься. Вместе с тем, перспектива роста цены теряется из-за будущего увеличения процентной ставки, что теоретически должно укрепить доллар. В условиях неопределенности инвесторы предпочтут спекулятивную торговлю на новостях.

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